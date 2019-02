Anders Ands mange fejl har holdt ham i live

Fredag den 1. marts er det 70 år siden, at det første blad om Anders And & Co udkom på dansk. I starten var der tale om et månedsblad, men fra 1959 blev udgivelsen til et ugeblad og har været det siden. I forbindelse med jubilæet udgiver Egmont blandt andet en historie om Anders Ands jagt på sit gamle fotoalbum, som han finder på loftet, men ved et uheld kommer han til at donere til Grønspætterne, der samler penge ind til deres nye hovedkontor.