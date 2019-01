Trods en politisk blokering af salget af Ørsted-elforretningen Radius, er det stadig muligt at få en rigtig god pris for virksomheden.

Prisen for elforretningen er ifølge Børsen faldet fra 18,7 milliarder kroner til 16,5 milliarder kroner, det vurderer analysevirksomheden Citi Research.

Senioranalytiker ved Sydbank Morten Imsgard mener, at et Radius-salg fortsat er meget sandsynligt. Tilmeld til en god pris.

- Det er ikke umiddelbart noget stort fald. Selv en pris på 18,7 milliarder er en god pris for Radius. Det er en pris, som mere afspejler den fundamentale værdi.

- Efter min bedste vurdering kan det sagtens ende med, at man sælger Radius, siger han.

Efter den politiske blokering fra S og SF mener Morten Imsgard, at der reelt set er meget få mulige købere. Der er dog stadig én oplagt køber: Seas-NVE, der er et andelsejet dansk energiselskab.

- Man kan godt forestille sig, at andre forbrugerejede danske energiselskaber kunne være købere og opfylde de krav, som politikerne stiller, men Seas-NVE ville være den mest naturlige overtager, siger han.

Ørsted vil af med Radius, som er et led i en større strategi, der skal gøre selskabet mere grønt.

Energikoncernen annoncerede i efteråret, at den har planer om at investere 200 milliarder kroner i grøn energi frem mod 2025.

Finansminister Kristian Jensen (V) meddelte efter den politiske blokering, at salget af Radius nu var umuligt.

I stedet mener han, at Ørsted må ud at låne penge til sin grønne omstilling, men det er slet ikke nødvendigt ifølge Morten Imsgard.

- Det har for mig at se aldrig været tanken, at Radius skulle sælges for at være en kritisk finansieringskilde til Ørsteds grønne investeringer.

- I Ørsteds investeringsplan for de næste seks år er langt størstedelen finansieret af indtægter fra de havvindmølleparker, som allerede snurrer i dag.

- Så Ørsted er tæt på at være selvfinansierende med den plan. Det er trukket meget groft op, hvis man siger, at et droppet salg af Radius vil stoppe den grønne omstilling, siger han.