Analyse: Nye flygtninge kommer hurtigere i job

Over halvdelen af de mandlige flygtninge, der fik asyl i 2015 og 2016, er kommet i job, viser analyse fra DA.

Nye flygtninge kommer markant hurtigere i job i dag end for bare få år siden og bidrager dermed i langt højere grad til samfundet end tidligere.

Det skriver Mandag Morgen.

Af de mandlige flygtninge, der fik asyl i 2015, var blot tre procent i ustøttet beskæftigelse i begyndelsen af det efterfølgende år. For dem, der ankom i 2018, gjaldt det 23 procent, viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Chefkonsulent Rasmus Brygger fra Dansk Arbejdsgiverforening fortæller, at der er "vendt op og ned på den måde, vi modtager flygtninge på og får dem i arbejde".

- Hvor vi tidligere havde en idé om, at folk først skulle lære dansk og en masse andre ting, inden de kunne komme ud på arbejdsmarkedet, er fokus nu fra første dag på at komme i arbejde. Det ser virkelig ud til at rykke, siger Rasmus Brygger til Mandag Morgen.

Analysen viser også, at over halvdelen af alle mandlige flygtninge, der fik asyl i 2015 og 2016, nu er kommet i job. Og for alle de mandlige flygtninge, som kom til Danmark sidste år er næsten hver tredje allerede kommet i beskæftigelse.

Den store trepartsaftale mellem V-regeringen og arbejdsmarkedets parter fra 2016 om flygtninge er en væsentlig årsag til den nye jobsucces, skriver Mandag Morgen.

Aftalen betød blandt andet en helt ny integrationsuddannelse og et langt mere målrettet fokus på at få flygtninge hurtigt ud på arbejdsmarkedet.

I de seneste år er der også kommet færre flygtninge til Danmark, og det kan også have en betydning, fortæller Rasmus Brygger.

- Det har klart hjulpet, at der er en mindre gruppe af flygtninge. Da krisen var på sit højeste i 2015, og det var en rigtig stor gruppe, så tog det også noget tid, før kommunerne kunne have bearbejdet hele gruppen.

- Men man skal også kombinere det med, at nu er der opbygget en erfaring med det her, og der er en helt anden indsats, som virker langt bedre, siger han til Ritzau.

Ifølge tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet blev der sidste år givet asyl til 1652 personer, mens 10.849 fik asyl i 2015.

Det halter dog fortsat med at få kvindelige flygtninge i job i lige så stort omfang som mandlige flygtninge.

Udviklingen gennem de seneste år har ganske vist været positiv - langt flere kvindelige flygtninge er i kommet i job. Men andelen af kvinder i beskæftigelse er fortsat markant lavere end for mænd, ligesom den positive udvikling også er mindre markant sammenlignet med mandlige flygtninge.

- Vi kan se fra andre lande som Sverige og Norge, at det kan lade sig gøre at få flere kvindelige flygtninge i job. Norge har dobbelt så mange i job som i Danmark. Derfor skal vi sætte barren højere i Danmark, siger Rasmus Brygger til Mandag Morgen.