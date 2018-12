Analyse: Integration af indvandrere går i stå i tredje generation

Børn af ikkevestlige indvandrere klarer sig bedre i Danmark end deres forældre, men udviklingen går i stå i generationen efter.

Det viser en ny undersøgelse, som Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet har foretaget. Det skriver Berlingske.

Undersøgelsen fastslår, at tredjegenerationsindvandrerne ikke får bedre karakterer i folkeskolen end generationen før dem, og at der ikke er flere, som færdiggør en ungdomsuddannelse. Og at der ikke er flere, som får et arbejde.

Undersøgelsen, der hedder "Analyse af børn af efterkommere med ikkevestlig baggrund", kortlægger for første gang, hvordan tredjegenerationsindvandrerne klarer sig på centrale parametre.

Den nye undersøgelse viser, at andengenerationsindvandrere får bedre fodfæste i Danmark end første generation.

Men fremskridtene stagnerer altså fra anden til tredje generation. I enkelte tilfælde - og med forbehold for at det bygger på små tal - går det tilbage.

Torben Tranæs er forskningsdirektør og professor ved Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og økonomisk vismand.

Han har gennemgået undersøgelsen, og arbejdet er i hans øjne solidt. Temaet er med hans ord "uhyre vigtigt at få belyst".

- Tredje generation er vokset i nogle hjem, der har et bedre fundament for at kende det danske samfund og kunne støtte deres børn i forhold til uddannelse sammenlignet med første generation, der kommer til landet som voksne.

- Så derfor ville man forvente, at de tog endnu et skridt i forhold til at nærme sig det danske niveau, siger Torben Tranæs.

Resultatet er mildt sagt nedslående, siger integrationsminister Inger Støjberg (V).

Hun mener, at undersøgelsen understreger, at den eneste vej til bedre integration er at stille hårde krav til indvandrere.

Undersøgelsen definerer tredjegenerationsindvandrere som børn af efterkommere.

De fleste har en forælder, som er født i Danmark, mens den anden er indvandrer.

72 procent af tredjegenerationsindvandrerne har en mor, hvis opvækst foregik uden for Danmark.

I starten af 2018 var her i alt 24.200 tredjegenerationsindvandrere. 92 procent havde ikkevestlig baggrund.

Heraf havde 41 procent tyrkisk baggrund, mens 21 procent havde pakistansk baggrund.

Samlet set er her i dag knap 500.000 indvandrere og efterkommere i Danmark, og tallet vil ifølge fremskrivninger vokse markant de næste årtier.