Amnesty: Det er på tide med samtykkelovgivning i Danmark

Det haster med at få indført en samtykkelov i Danmark.

Det mener Amnesty International, der glæder sig over, at den nye regering vil se på muligheden for at ændre på lovgivningen, som den ser ud i dag.

- Det er en virkelig glædelig nyhed, og det er noget Amnesty og kvindeorganisationer har arbejdet på i en årrække, fordi samtykke faktisk er en internationalt anerkendt menneskerettighed.

- Jeg synes bestemt, det haster. Det er noget, Danmark burde have gjort for lang tid siden, siger Helle Jacobsen, programleder i Amnesty International.

Torsdag slår både De Radikale og Socialdemokratiet fast, at der ifølge det forståelsespapir, der danner grundlag for regeringen, skal ses på den nuværende lovgivning.

Helle Jacobsen mener, at den nuværende lovgivning for voldtægter er "gammeldags".

- En samtykkelov vil føre til en meget vigtig holdningsændring i Danmark. Den lovgivning, vi har i dag, er meget gammeldags og problematisk, siger hun.

- Med en samtykkelovgivning vil det blive understreget, at begge personer har et ansvar for at sikre sig, at sex er frivilligt. Og hvis sex ikke er frivilligt, er det selvfølgelig voldtægt. Noget der burde være helt åbenlyst i 2019 i Danmark.

Helle Jacobsen mener, at en straffelov er kulturbærende. Derfor er en ændring særligt vigtig.

Både Socialdemokratiet og De Radikale vil se til udlandet og lade sig inspirere til en dansk samtykkelov.

I England har man haft en samtykkelovgivning i over 40 år. Det har ifølge Helle Jacobsen ført til flere anmeldelser, og hun håber, at en samtykkelov kan have samme effekt i Danmark.

Hun understreger, at bevisbyrden i voldtægtssager vil være den samme som i dag, selv om der kommer en lovændring.

- Retssikkerheden for både den forurettede og den anklagede er noget, der ligger Amnesty meget på sinde. Det er meget vigtigt, at det stadigvæk er anklagemyndigheden alene, der skal løfte bevisbyrden.

- Så man er selvfølgelig uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Akkurat ligesom i Sverige og England, siger Helle Jacobsen.

Torsdag er en mand i Sverige blevet dømt til fængsel for uagtsom voldtægt. Det er den første dom, der er fældet i henhold til Sveriges et år gamle samtykkelov.