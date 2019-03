Amerikansk indierockband indtager københavnsk musikscene

Det er første gang, at The National besøger Royal Arena i København, når bandet giver koncert til efteråret.

Det amerikanske indierockband The National gæster Royal Arena på Amager i København til november.

Det fem mand store band består af Matt Berninger, Aaron Dessner, Bryce Dessner, Scott Devendorf og Bryan Devendorf.

Bandet fik sit helt store gennembrud i 2007 med albummet "The Boxer", men kan indtil videre prale af i alt syv udgivelser. Det seneste album "Sleep Well Beast" gjorde bandet fortjent til en Grammy i 2017.

The National udgiver det nyeste skud på stammen 17. maj med albummet "I Am Easy to Find".

Man kan dog allerede nu få en forsmag på, hvad der venter til maj, da singlen "You Had Your Soul With You" udsendes tirsdag.

The National står desuden bag sangene "I Need My Girl", "Bloodbuz Ohio", "Afraid of Everyone", "Mr. November" og "Fake Empire".

Selv om det er første gang, at The National spiller i Royal Arena, så er Danmark bestemt ikke et ukendt land for gruppen.

Siden 2005 har de fem mænd leveret koncerter i blandt andet Store Vega, Amager Bio, Forum, Scandinavian Congress Center i Aarhus samt ved Northside-festivalen sidste år.

Derudover gik brødrene Aaron og Bryce Dessner sammen med Mikkel Borg Bjergsø og Claus Meyer, hvor de i 2017 skabte Haven Festival i København. Samme år blev bandet festvalens hovednavn.

Koncerten finder sted 29. november, og billetter til oplevelsen kan købes via ticketmaster.dk.