Alternativet om sundhedsreform: Vi er langt fra en aftale

Det har vakt opsigt på Christiansborg, at Alternativet fortsætter forhandlingerne og overvejer at gå med i en aftale om en ny sundhedsreform. Det vil sikre flertallet efter valget.

Alternativets sundhedsordfører, Pernille Schnoor, fremhæver dog, at forhandlingerne om en ny sundhedsreform endnu er i sin indledende fase.

- Det er vigtigt at understrege, at vi er slet ikke i nærheden af at lave en aftale.

- Vi er i den helt udforskende del af processen, hvor vi er i gang med at stille en masse spørgsmål, siger hun før onsdagens forhandlinger.

Alternativet har ikke et færdigt forslag, men er ved at udforske, hvad der kan lade sig gøre.

Borgerne skal inddrages i højere grad, og her peger Alternativet på andre lande, som har deciderede borgerråd, hvor det er vigtigt, at der er en beslutningskompetence.

Umiddelbart er finansministeren positiv.

- Det er glimrende, at man prøver at nytænke, hvordan man laver borgerinddragelse i et demokrati. Det er mere end at gå ned hver fjerde år og sætte sit kryds, siger Kristian Jensen (V).

Alternativet har selv tre folkevalgte i regionerne, som er stærkt kritiske overfor at nedlægge rådene.

De frygter, at det "fuldstændig vil smadre vores sundhedsvæsen" ifølge en intern mail, som Jyllands-Posten har set.

De føler endvidere ikke, at de er blevet inddraget eller spurgt til råds, mens folketingsgruppen forhandler i Finansministeriet.

Men Pernille Schnoor mener, at de er blevet hørt og afviser ellers at kommentere uddybende.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Som jeg oplever det, er vi inddragende i processen, og vi har et mandat fra folketingsgruppen, siger hun.