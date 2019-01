Sorgen er lettere at bære, når den deles med andre. En ny linje skal støtte, når et nært familiemedlem dør.

Fremover er det muligt for unge som gamle, der har mistet et nært familiemedlem, ven eller partner, at tale om og bearbejde sorg.

Det sker, når Det Nationale Sorgcenter mandag åbner en landsdækkende telefonlinje, som skal hjælpe med at sætte ord på tankerne og give plads til sorgen.

- De fleste har naturlige sorgreaktioner på det at miste, som er utroligt smertefulde, og det er i høj grad dem, vi henvender os til, siger Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter.

Hvert år dør flere end 50.000 mennesker i Danmark, og sorgcentrets undersøgelser har vist, at otte ud af ti efterladte savner nogen at tale med om den, de har mistet og savner.

Det Nationale Sorgcenter har i ti år drevet en sorglinje for børn og unge. Men den nye telefonlinje henvender sig til alle og vil være bemandet med frivillige, der selv har mistet.

- Rigtig mange efterladte tvivler på, om det overhovedet er muligt at få det godt igen, når nu det værst tænkelige er sket, at man har mistet den, man måske holdt allermest af.

- Og der er de frivillige et lyslevende eksempel på, at det er muligt at få et godt liv alligevel, fortæller Preben Engelbrekt.

At det kan være rart at tale med andre, som er i samme situation som én selv, er noget, sorgforsker og psykolog Maja O'Connor fra Aarhus Universitet kan nikke genkendende til.

Hun har netop forsket i, hvordan voksne og ældre håndterer sorg.

- Det kan give et slags skæbnefællesskab, som jeg ved, at mange efterladte savner, når de står og skal klare sig igennem den første tid eller det første år efter.

Derfor er Maja O'Connor også meget positiv over for, at der nu kommer en sorglinje for mennesker i alle aldre.

- Tænk, hvis en opringning kan gøre, at en person bedre kan holde sin situation ud og klare de bølger af sorg, der ruller ind over én, men også få håb om, at hvis bare jeg fortsætter, skal livet nok falde til ro igen.

Borgere i hele landet kan ringe til sorglinjen på 70 20 99 03 eller kontakte dets frivillige via chat, sms og brevkasse.