Alkohol og Samfund: Hospitaler skal have alkoholpersonale

Der bør være uddannet personale på hospitalerne, der kan hjælpe alkoholpatienter med at komme i behandling. Det mener Peter Konow, direktør for Alkohol og Samfund.

- Alkoholmisbrug er meget mere tabuiseret end diabetes og dårligt hjerte. Det er forbundet med skyld og skam og mangel på kontrol, og for sundhedspersonalet kan det være grænseoverskridende, siger Peter Konow.

Hospitalerne bør derfor uddanne sundhedspersonalet eller bruge medarbejdere fra kommunen såsom misbrugsbehandlere.

- Der skal være personale på hospitalsafdelingerne, der kan hjælpe patienterne med at komme i behandling, for det kræver en særlig måde at motivere på, siger Peter Konow på baggrund af et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed.

Han støtter dermed et forslag fra læge Gro Askgaard om specialiseret personale på hospitalerne.

Gro Askgaard står bag et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, der viser, at 28 procent af dem, der indlægges på grund af alkohol, er døde inden for ti år.

- Det er alvorlige tal. Man burde ved første indlæggelse få øje på problemet, og det gør man tilsyneladende ikke, siger Peter Konow.

Tallene stemmer dog overens med Alkohol og Samfunds opfattelse af sundhedsvæsenets behandling af alkoholpatienter.

- Vi er bevidste om, at sundhedsvæsenet ikke hænger sammen, når det kommer til patienter med alkoholmisbrug modsat patienter med diabetes eller hjertesygdomme, der også kan forebygges, siger Peter Konow.

Han mener, at det vil være med til at fjerne tabuet omkring alkoholsygdomme, hvis hospitalerne sørger for, at der er specialuddannet personale til stede.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser ifølge Alkohol og Samfund, at blot 5,2 procent af dem, der går i alkoholbehandling, er henvist fra hospitalerne.