Flere af kandidaterne til de fire nordatlantiske mandater ønsker ikke på forhånd at pege på, hvem de synes bør være statsminister i Danmark.

Mandag er det grønlandske Aleqa Hammond, der ifølge de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq, ikke ville lægge sig fast på, hvilken dansk regeringsdannelse, hun støtter.

I en pressemeddelelse peger hun selv på sin aftale i nuværende valgperiode med Venstre.

- Jeg er således ikke i tvivl om, at min aftale med Venstre om ikke at vælte deres regering i denne periode har gavnet Grønland langt mere, end det samarbejde, jeg før havde med Socialdemokraterne i oppositionen, siger hun.

Aleqa Hammond er i dag valgt for partiet Vort Lands Efterkommere.

Aftalen blev i sin tid ifølge Folkebladet Lemvig gengivet af skatteminister Karsten Lauritzen (V) således:

- Vi har sikret os stemme 91 ved at købe en grønlænder. Et af de grønlandske mandater har vi gjort til formand for Grønlandsudvalget mod, at hun så ikke stemmer mod regeringen i afgørende spørgsmål, sagde han ifølge avisen.

Samme tilgang har det andet nuværende Folketingsmedlem Anja Chemnitz Larsen fra det socialistiske parti Folkefællesskabet også valgt, skriver KNR.

Tendensen er også nået Færøerne ifølge KNR. Her har Magni Arge, der er medlem af Folketinget for det færøske venstreorienterede og separatistiske parti Republikanerne, valgt samme tilgang.

Socialdemokratiske Sjúrdur Skaale har erklæret, at han vil pege på Mette Frederiksen (S).

Skulle et af de færøske mandater går til det liberale Sambandspartiet, er mandatet også i spil. Her vil kandidaten Louis Sigurdsen ikke på forhånd pege på nogen statsministerkandidat, skriver KNR.