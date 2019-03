Albanske mænd ville snige sig til sejltur til England

Politiet har i weekenden anholdt ni albanske mænd på havnen i Esbjerg. De havde gemt sig i lastbiler for at komme med en godsfærge til England.

Fænomenet er ikke enestående. I år er foreløbig 54 personer blevet anholdt, fordi de opholdt sig ulovligt på havnen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi søndag.

De ni albanere sigtes for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om såkaldt husfredskrænkelse. De var kommet ind på et indhegnet område, og derefter kom de ind i lastbilerne.

Anholdelserne er sket fra lørdag formiddag og til natten til søndag, oplyser politiet. Alle er tilbageholdt og ventes at blive udvist.

Direktør for Esbjerg Havn Dennis Jul Pedersen fortæller, at der "ofte" er ubudne gæster på havnen og henviser til politiets opgørelse.

Han forklarer, at den indhegnede del af havnen i Esbjerg bliver overvåget døgnet rundt. Så når nogen uden ærinde bevæger sig ind på området, reagerer havnens personale straks.

- Havnen bliver overvåget af vores havnevagter. Der er både almindelige kameraer og termiske kameraer derude.

- Proceduren er således, at når havnevagten ser personer på området, der ikke har tilladelse til at være der, så ringer de til politiet. Og det sker af og til, siger Dennis Jul Pedersen.

Politiet har siden 2015 pågrebet personer, som ønskede at snige sig til en tur til England via havnen i Esbjerg. Tallene svinger en del. Politiet oplyser at have "et godt samarbejde med DFDS og Esbjerg Havn om situationen".