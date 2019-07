Konsortiet med blandt andet Jysk Fynske Medier vinder udbuddet om en ny FM4-kanal.

Det oplyser Kulturministeriet på sin hjemmeside.

- Radio- og tv-nævnet har besluttet at udstede tilladelse til Radio FM4 A/S til at udøve public service-programvirksomhed i form af en public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) med tilskud, står der på hjemmesiden.

Konsortiet, der fra 1. november 2019 skal sende radio på samme FM-kanal som Radio24syv gør i dag, består af:

Jysk Fynske Medier, Sjællandske Medier, Herning Folkeblad, Radio ABC, Skive Folkeblad, Flensborg Avis, Lolland-Falsters Folketidende, Nordjyske Medier og Bornholms Tidende.