Politirapporter og grundlovsforhør var centrale på andendagen af retssagen med 15 tiltalte. De efterlod et indtryk af, at sagen fra 2017 handler om stridigheder med kokain.

En politirapport og andre dokumenter dannede på Kølstrup-retssagens anden dag et indtryk af, at et brutalt overfald med køller, bat, skud og i hvert fald 15 involverede i Kølstrup den 1. oktober 2017 bundede i et opgør om kokain. - Han vidste, at den tiltalte (også offeret i sagen, red.) solgte kokain. Men ikke for hvem, læste anklager Kirsten Flummer op fra en politirapport. Mens der blev læst højt fra to politirapporter - herunder en indenretlig afhøring af en tiltalt, der også er afgørende vidne i sagen - befandt den tiltalte sig ved siden af sin forsvarer. Størstedelen af tiden havde han i sit skæg en hånd, der nullede den tykke hårpagt og skiftede jævnligt siddeposition på stolen. Alle de resterende tiltalte var efter længere juridisk diskussion og accept af dommeren blevet sendt ud fra retslokalet under den tiltaltes tilstedeværelse. Han er nemlig afgørende, fordi han har "stukket" de resterende ved at hjælpe politiet med opklaring af sagen. Dog ønskede han ikke at svare på spørgsmål i retten tirsdag og derved blev dokumenterne centrale. - Hans kammerat (én af de 15 tiltalte, red) skyldte offeret (også tiltalt i sagen, red) penge for kokain. Han havde over længere tid afdraget på gælden. Offeret afpressede ham for pengene, fortsatte anklager Kirsten Flummer med at læse op. Ud fra politirapporterne fremgik det også, at offeret forud for den 1. oktober 2017 skulle have bortført og tildelt flere slag til to af de tiltalte. Angiveligt på grund af narkogæld.

Forhøjet straf, konfiskation og eventuel udvisning 14 af de 15 mænd er tiltalt for legemsangreb af særlig farlig, rå og brutal karakter.



Offeret er ganske udsædvanligt også tiltalt i sagen - for vold og trusler med en pumpgun.



13 ud af de 15 tiltalte nægter sig skyldige.



For syv af mændene er der nedlagt påstand om, at deres straf skal udmåles efter straffelovens §247 stk.1, der giver mulighed for at lægge det halve af straffen oveni som følge af lignende kriminalitet begået tidligere.



Der er nedlagt påstand om konfiskation af to golfkøller og udvisning for tre af mændene.



Anklagemyndigheden går efter at kunne forhøje straffen med det halve, fordi der er tale om skydevåben i det offentlige rum.



Flere af de tiltalte sidder varetægtsfængslet i sagen, og det skal fratrækkes det antal dage, de skal sidde i fængsel, hvis de bliver dømt.



De tiltalte tæller både danskere og danskere med udenlandsk baggrund, og nogle af dem har været, eller er stadig medlem af bandegrupperingen Gremium.

Da det afgørende vidne i sagen, der også er tiltalt og ses her bagfra, skulle i vidneskranken, havde det medført længerevarende juridisk diskussion mellem anklager og forsvarere. Det skete på baggrund af, at den tiltalte ikke ville være til stede, hvis de andre tiltalte var i retslokalet. Angiveligt på grund af frygt for repressalier fra dem i forbindelse med at han havde hjulpet politiet med opklaringsarbejdet. Tegning: Julie Gry Sviestrup

25-årig blev banket og skudt Sagen, de 15 mænd står tiltalt for, går tilbage til søndag aften den 1. oktober 2017 klokken 21.35. Her skal vidner have set tre personbiler komme kørende i kortege. Angiveligt for at overfalde en 25-årig mand fra lokalområdet. Den 25-årige mand er sammen med en jævnaldrende ved at stige ind i en bil på Kertinge Bygade i Kølstrup syd for Kerteminde, da de tre biler pludselig dukker op med et tæskehold. Den ene får lov til at løbe fra stedet efter flere slag. Den anden - den 25-årige - ender med først at blive banket med en kølle. Og efter det bliver han tildelt flere spark, banket med baseballbat og golfkøller og skudt på kroppen, i skridtet og på benene. På trods af det brutale overfald overlever han. Den 25-årige mand skal herefter - den 4. oktober 2017 - sammen med en anden person have truet med en pumpgun en tredje person til at fortælle om episoden på parkeringspladsen ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Derudover skal han - forud for det brutale overfald - have udøvet vold mod en af de tiltalte i september 2017.

- Har flere gange købt kokain Tilbage i retslokalet i Østre Landsret var offeret, der stadig støtter sig til en krykke efter overfaldet i 2017, kommet i vidneskranken. Der var flere ting, der stod uklart i hans hukommelse. Dog benægtede han, at han skulle have solgt kokain. Noget, der - ud over af det afgørende vidne - blev modsagt af en tiltalt. Han ønskede ikke at udtale sig, men anklagemyndigheden benyttede sig af udtalelser fra et grundlovsforhør med den tiltalte. - Den sigtede (nu tiltalte, red.) har flere gange købt kokain og hash hos offeret. Og deraf oparbejdet en gæld på 15-20.000 kroner til ham, læste Kirsten Flummer op. Under tirsdagens retsmøde kom det også frem, at kokainopgøret angiveligt var mellem den tyske bandegruppering Gremium og offeret. Dog kom det ikke frem, om han var medlem af en bande- eller rockergruppering og hvilken i så fald. Fredag fortsætter retssagen med afhøringer. Du kan læse i lørdagens Fyens Stiftstidende eller på Fyens.dk om ugens - men langt fra sagens - sidste retsdag.