Det var det afblegede strithår og fingersnilde på keyboard, der gjorde Aqua-Søren kendt i store dele af verden i slutningen af 90'erne.

Men efterhånden er Søren Rasted blevet mere end Aqua. Han har blandt andet lavet et band med sin nevø, og han har lavet en podcast. 13. juni fylder han 50 år.

I 1997 udkom albummet "Aquarium", der med ørehængende tyggegummipop og 17 millioner solgte eksemplarer slog sig fast. På pladen var blandt andet "Barbie Girl" og "Doctor Jones".

Hurtigt fik bandet succes. Det skete med ubetalelig ufrivillig pr-støtte fra Barbie-firmaet Mattel, der sagsøgte bandet for at gøre pigedukken til et sexobjekt.

Efter en aldrig overgået dansk salgssucces i udlandet på angiveligt 33 millioner solgte plader gik bandet i 2001 i opløsning efter interne spændinger.

Siden er Aqua genopstået dog uden Rasteds afblegede hår. I starten af 2019 har gruppen turneret i Australien.

- Jeg har altid tænkt på Aqua som en gave, man kan finde frem en gang imellem.

- Det skal ikke fylde for meget i mit liv, men det er fedt at vide, at hvis man åbner den, gemmer der sig nogle nye fantastiske oplevelser, har han sagt i et interview med Euroman.

Rasted startede sammen med nevøen popgruppen "Hej Matematik".

Derudover er han fast inventar hos Mads Steffensen i radioprogrammet "Mads og monopolet".

Og han har startet en podcast-serie "Den grå side", hvor kendte danskere læser erotiske historier højt.

I 16 år var Søren Rasted og forsangeren i Aqua, Lene Nystrøm, gift. Sammen har de to børn.