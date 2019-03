Advokatfirma i kemikaliesag forhandler med kommunen: Vi er ved at finde en løsning

Advokatfuldmægtig Ali Khan fra Maare Advokater mener, at han på vegne af Seden Ejendomsinvest er ved at finde en løsning på sagen om kemikalierne sammen med Odense Kommune. Han vil dog ikke fortælle, hvad den løsning går ud på.

Er det jeres opfattelse, at der aldrig har stået flere ton kemikalier, end de tilbageværende 31 ton plus det, som I har afleveret dokumentation for?

- Det vigtigste at holde sig for øje er, at der er tale om et overslagstilbud (fra Fortum A/S, red.). Du skal lægge mærke til, at Fortum ikke står ved nogle af tallene. Det er først, når det bliver hentet og kørt over til dem, at kemikalierne bliver vejet.

Men i sagsdokumenterne kan vi se, at Fortum netop står ved deres tal og forklarer, at der er større chance for, at de sætter mængden for lavt, fordi der så er større sandsynlighed for, at de får opgaven.

- Det har jeg ikke set noget om. Jeg tror ikke på, hvad de siger overhovedet. De siger et og gør noget andet. Vi er i tæt dialog med kommunen og har intet at skjule. Vi er ved at finde en løsning på alt det her i tæt dialog med kommunen.

Hvilken løsning er det i forhold til de kemikalier, som der ikke er gjort rede for?

- Det er det, vi samarbejder med kommunen om. For at forsøge at finde ud af, hvad der er hoved og hale i det her. Det er sådan set ikke os, der har udarbejdet den liste. Det er samtidigt vigtigt at holde sig for øje, at vi har brugt nogle af de mennesker, som tidligere har haft med kemikalierne at gøre hos den tidligere lejer, Printline. Så opgaven omkring kemikalierne har været overladt til dem. Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at det er kurator, der har efterladt en bygning med kemikalier i og har fået udarbejdet listen over kemikalierne.

Kuratoren for konkursboet efter Printline har vel ingen interesse i at få Fortum til at lave en liste, der er forkert?

- Det tror jeg selvfølgelig ikke på rent personligt. Jeg kan i hvert fald ikke regne ud, hvad hensigten skulle være med det. Så det har jeg ingen kommentarer til. Men der er fejl på den liste, som Fortum har lavet.

Hvad får dig til at sige det? Er der noget konkret, der er forkert på listen?

- Nej, men du må jo spørge Fortum om.

Vi kan også se, du nævner, at en del af kemikalierne er fordampet. Hvad mener du med det?

- Man skal holde sig for øje, at hvis kemikalierne står i nogle åbne kar, så sker der en fordampning, men det må kommunen have kompetencen til at svare på. Vi gør bare opmærksom på det.

Gør det ikke forholdet omkring de polske arbejdere, der har sovet tæt på kemikalierne, endnu mere bekymrende, hvis der er sket en fordampning?

- Jo, det er jo fuldstændigt forrykt, det som lejeren (Årslev Entreprenørforretning, red.) har gjort. Det hører ingen steder hjemme. Men det kan vi jo ikke stå til ansvar for. Landets udlejere kan jo ikke stå til ansvar for, hvad deres lejere gør.