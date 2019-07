Fire advokater fra firmaet Bech-Bruun var på afveje, da de i 2017 kastede sig ud i en undersøgelse for Skatteministeriet i forbindelse med skandalen om udbytteskat.

De befandt sig i en interessekonflikt og tilsidesatte dermed god advokatskik, har Advokatnævnet fastslået, skriver flere medier torsdag.

De fire skal betale salæret på 3,5 millioner kroner tilbage til Skatteministeriet, og desuden straffes hver af de fire med en bøde på 10.000 kroner.

Derimod frifindes selve firmaet Bech-Bruun for at have været ansvarlig. Det er sket med stemmerne 11 - 4 i Advokatnævnet, skriver Børsen.

Interessekonflikten opstod, fordi andre advokater for samme firma havde udført arbejde for klienter, som havde fået refusion af udbytteskat.

Sagen blev indbragt for Advokatnævnet af Skatteministeriet, og skatteminister Morten Bødskov (S) er godt tilfreds med nævnets afgørelse.

- Afgørelsen bekræfter mig i, at Bech-Bruuns advokater aldrig burde have budt på og fået opgaven med at lave advokatundersøgelsen, udtaler han i en pressemeddelelse.

- Så jeg er tilfreds med, at Advokatnævnet har afgjort, at de involverede advokater var inhabile, og at salæret skal tilbagebetales. Det sender et meget vigtigt signal.

Han tror dog ikke på, at der kommer noget ud af at foretage en ny advokatundersøgelse.

- Siden advokatundersøgelsen blev foretaget, er der jo nedsat en undersøgelseskommission, der skal se på hele forløbet med det skandaleramte Skat, herunder udbyttesagen, lyder det fra Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

- Så man kan sige, at vi i Folketinget allerede har taget det tungeste undersøgelsesværktøj i brug, og derfor har jeg svært ved at se, hvad en ny advokatundersøgelse skulle bidrage med.

Skatteministeren opfordrer alle i rådgivningsbranchen til nøje at studere Advokatnævnets afgørelse.

- Advokatnævnet har trukket en grænse her, og det mener jeg, at alle i branchen skal notere sig, udtaler skatteministeren.

- Det er selvfølgelig helt afgørende, at myndighederne kan have tiltro til de undersøgelser, der udarbejdes med ekstern bistand, men jeg mener, at det også er i advokatbranchens egen interesse at gøre sig umage og lave et ordentligt forarbejde i sådanne sager.

- Det er en forudsætning for branchens troværdighed.