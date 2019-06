Bandet Michael Learns to Rock satte sig i 90'erne igennem med hittet "The Actor", hvor én linje går: "I'm not an actor, I'm not a star".

For bandet holdt de sidste ord i den sætning ikke. Stjerner er de blevet - specielt i Asien - og bandets trommeslager Kåre Wanscher, der 14. juni fylder 50 år, er også advokat.

Det er mere end 30 år siden, bandet startede, og seks år efter begyndte Kåre Wanscher at læse jura på Københavns Universitet.

11 år skulle gå, inden han fik sin kandidatgrad. Men han driver nu sit eget advokatkontor med speciale i underholdningsbranchen.

Både faderen, morfaderen og farfaderen var jurister. Det har spillet ind. Men ventetiden som musiker gjorde den unge Wanscher rastløs. Der skulle findes noget, der kunne fylde tiden ud.

Da bandet rejste rundt i Asien i 90'erne, havde trommeslageren to kufferter med. Én til tøj. Én til jurabøger.

Dog har digitaliseringen gjort det noget nemmere. Bandet rejser fortsat meget, men så længe der er internet, kan der arbejdes, fortæller Wanscher.

I 15 år har Kåre Wanscher været advokat ved siden af musikkarrieren.

- Det sjoveste, der giver mig mest livsglæde, er at spille musik. Men jeg har aldrig aflyst et job, fordi jeg skulle i retten, siger han.

De to karrierespor har passet godt sammen. I perioder, hvor bandet har haft travlt, har advokatkarrieren ikke presset så meget på. Og omvendt.

Trommeslageren har også en praktisk næse. Han har været med omkring planlægning og bogholderi i bandet.

Og de seneste fem år har han - foruden at hamre på gryderne i bandet - været gruppens manager.

Aftenen inden fødselsdagen skal bandet spille i København. Og når torsdag bliver til fredag åbnes en flaske champagne, fortæller han.