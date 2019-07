En advokat blev dybt involveret i kriminalitet, da han på sin klientkonto modtog 10,2 millioner kroner. Han vidste, at pengene stammede fra lovovertrædelser.

Påstanden om groft hæleri rejses af Bagmandspolitiet i en straffesag, der skal afgøres af Københavns Byret.

Sagen er en sen udløber af en stor politiaktion, der blev kaldt Operation Hvepsebo, og som løb af stablen for fire år siden.

Næsten 100 personer blev i februar 2015 anholdt rundt om på Sjælland og Lolland-Falster. Et stort antal fattige rumænske statsborgeres identitet var blevet udnyttet til bedragerier. Nogle var anbragt under kummerlige forhold i øde beliggende huse. Efterfølgende blev flere personer dømt dels for økonomisk kriminalitet og dels for menneskehandel.

Bagmandspolitiet overtog et hjørne af efterforskningen fra Nordsjællands Politi, og det har resulteret i en tiltale mod en advokat og en direktør i to mindre anpartsselskaber.

Sidstnævnte skal have unddraget statskassen i alt 5,3 millioner kroner i moms og skat, hævdes det i anklageskriftet, som Ritzau netop har fået aktindsigt i.

Advokaten servicerede ifølge påstanden direktøren i de to selskaber, som senere gik konkurs. 10,2 millioner kroner vedrørende selskaberne rullede ind på klientkontoen i løbet af otte måneder i 2013 og 2014.

Nogle af pengene blev hævet kontant, mens andre beløb blev overført til blandt andre direktøren og til forskellige konti i udlandet, hedder det.

I den kommende sag vil Bagmandspolitiet kræve såvel advokaten som direktøren idømt fængsel. Begge skal desuden straffes med tillægsbøder på hver 5,3 millioner kroner, fremgår det.

I øvrigt kræves advokaten frakendt retten til at udøve sit erhverv indtil videre eller i et bestemt tidsrum. Ifølge Ritzaus oplysninger virker han ikke længere som advokat.

Begge tiltalte nægter sig skyldige.

I Bagmandspolitiet ønsker specialanklager Lisbeth Jørgensen ikke at besvare spørgsmål. Heller ikke om den lange tid, der er gået med at undersøge og rejse sagen.

Byretten har endnu ikke bestemt, hvornår retsmøderne skal finde sted.