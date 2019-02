Advokat: PET har spinkel mistanke om mand på tålt ophold

51-årig er til fare for staten, mener Justitsministeriet. Han afviser og beder dommere om at fjerne stemplet.

Politiets Efterretningstjeneste har kun været i stand til at servere "en meget tynd kop te", når det gælder mistanken om, at en turkmensk mand fortsat er til fare for statens sikkerhed.

Det er den konklusion, som advokat Gunnar Homann når frem til i en usædvanlig sag mandag i Københavns Byret.

Den 51-årige turkmener AS blev i 2008 udvist administrativt. Siden da har han levet på tålt ophold. Flygtningenævnet har ment, at han ikke kunne udsendes.

Den gamle afgørelse skyldes PET's mistanke om, at han i 2006 og 2007 havde en helt central rolle i et netværk, som sendte op mod 30 selvmordsbombere til Irak. Men nu er tiden gået, og han vil have byretten til at fjerne den grimme plet.

- Sådan en farevurdering kan ikke være livsvarig. Den må på et eller andet tidspunkt rinde ud, siger advokat Gunnar Homann til de tre dommere bag podiet.

Men de to advokater, som stiller op for Justitsministeriet, har et andet synspunkt.

- De aktiviteter, der indgik i den oprindelige sag, har en sådan alvorlig karakter, at han - uanset at de ligger år tilbage - fortsat udgør en fare for statens sikkerhed, siger den ene, Henrik Nedergaard Thomsen.

I forbindelse med en ny vurdering fra ministeriet i 2016 og på grund af retssagen har PET aflyttet hans telefon. Desuden har PET fremlagt oplysninger om hans kontakt med flere radikaliserede typer de senere år.

For eksempel med danskpakistaneren JH, der i arresten i Helsingør råbte op om Islamisk Stat, og som på Facebook hyldede angrebet på Charlie Hebdo.

Kontakten mellem de to består dog kun i et enkelt forsøg på et telefonopkald, og i øvrigt har det ikke været muligt at afhøre danskpakistaneren, bemærker advokat Gunnar Homann. JH er formentlig blevet dræbt i et droneangreb, muligvis i Pakistan.

Desuden har AS lånt en bil af en anden mand, salafisten AA, der også er dømt for at billige terror. Men det er ikke en tæt kontakt, mener advokaten.

Også forbindelsen til EH, der blev frifundet i en terrorsag fra Glostrup, er ifølge advokaten spinkel.

- Det er et postulat, siger advokat Homann om en af PET's kilder, der skal have sagt, at AS har været tæt ven af to brødre, som ligeledes er blevet vurderet til at være til fare for statens sikkerhed, og som blev udvist i januar 2017. Den ene af brødrene lånte en lejlighed i Herlev til den gruppe, som ville angribe JP/Politikens Hus.

Retssagen afvikles efter særlige regler. Den er delt op i en åben og i en lukket del. Advokat Homann er noget utryg, fremgår det. Han aner ikke, om der i den lukkede del fremlægges nyt materiale, som han ikke har haft adgang til.

- Det kan ride mig som en mare, hvis der er materiale, som retten finder, at jeg burde have haft kendskab til, siger han.

Justitsministeriets advokat nøjes med at sige, at der i den lukkede del ikke er materiale, som "afsvækker eller kan give grundlag for at tilsidesætte farevurderingen".

Dommen afsiges 17. april.