Byret og landsret har afvist forsvarer i "Operation Greed". Nu klager han til Strasbourg over Danmark.

I danmarkshistoriens største sag om hvidvask kniber det alvorligt med at leve op til princippet om en retfærdig rettergang. Det hævder en af de tiltaltes forsvarere.

Problemet er, at en dansk-pakistansk mand ikke har mulighed for at sætte sig ordentligt ind i politiets aflytninger og tusindvis af bilag.

Dermed hindres den 46-årige i at forsvare sig, mener advokat Jakob Arrevad. Han har netop sendt en klage over Danmark til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Sagen har politiet kaldt "Operation Greed". I alt 17 mænd og tre selskaber er tiltalt. Anklagerne mener, at der er sket hvidvask for 530 millioner kroner. Desuden skal statskassen være blevet unddraget skat og moms for omkring 297 millioner.

I snart to år har den 46-årige været varetægtsfængslet. Anklagerne mener, at han har haft en hovedrolle i affæren.

Han sidder i arresthuset i Helsingør. Her kan han ikke på egen hånd bladre i politiets materiale eller lytte til aflytninger. Det må kun ske, når hans forsvarer er på besøg i arresten.

- Vi har brugt oceaner af fængselsbesøg a tre timer, så min klient kan få adgang til materialet. Jeg tager derop om søndagen og alle mulige andre dage, men det er ikke tilstrækkeligt. Desuden kommer der jævnligt nyt materiale, siger Jakob Arrevad.

- Når den tiltalte ikke får mulighed for selv at arbejde med sagens materiale og forberede sit forsvar, så er der ikke tale om fair trial, siger han.

- Som forsvarer er det et helvede, og for den tiltalte er det helt uoverskueligt, siger advokaten.

Sagen fylder over 50.000 sider. Desuden er der foretaget aflytninger gennem flere måneder. En del af snakken er på urdu, hvilket er et sprog, som forsvareren ikke magter. Det er helt afgørende, at klienten kan sætte sig ind i det hele, mener forsvareren.

Arresthuset står faktisk klar med en løsning. Politiets elektroniske materiale kan indlæses på cd, som arresthuset opbevarer og kun udleverer under kontrol til den 46-årige. Det har anklagemyndigheden ikke villet acceptere.

Hverken Københavns Byret eller Østre Landsret har fulgt ønsket fra forsvareren. Restriktionen begrundes med, at den fængslede ikke skal sidde alene med personfølsomme oplysninger.

Advokat Jakob Arrevad kalder den danske praksis lidt hysterisk, og problemet vil vokse i og med, at flere straffesager bliver digitale, mener han.

Klagen zoomer ind på en bestemmelse i konventionen, som garanterer, at en tiltalt borger kan få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar.

Domstolen i Strasbourg accepterer kun at realitetsbehandle ganske få af de klager, som indsendes. Hvis det sker i dette tilfælde, er der dog udsigt til lang ventetid, før der kommer en afgørelse.

I øvrigt er Københavns Byret i fuld gang med sagen, men politiet kommer løbende med nyt materiale. Siden december sidste år har der været holdt cirka 50 retsmøder. Der er planlagt retsmøder frem til oktober 2020.