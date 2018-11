Aarhus får landets første grønne krematorie

Krematoriet i Aarhus skifter fyringsolie ud med en flydende gas kaldet BioLPG og bliver som det første i landet CO2-neutralt.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Omlægningen betyder 200 ton mindre CO2-udslip om året og skal hjælpe Aarhus Kommune til at blive CO2-neutral i 2030.

- Vi er altid på jagt efter nye løsninger i vores drift, som kan mindske det aftryk, vi sætter på miljøet.

- Det har krævet et større arbejde at forberede krematoriet til BioLPG, men nu er det fremtidssikret de næste mange, mange år, siger driftschef Kim Gulvad Svendsen, Aarhus Kommune.

BioLPG er en flydende gas, der er baseret på biomasse fra madaffald og vegetabilske olier.

Tanken, der skal opbevare gassen, blev for nylig gravet ned ved siden af krematoriet ved Vestre Kirkegård i Aarhus.

Planen er, at den første ovn bliver koblet på den nye brændselskilde i næste uge.

Den anden ovn forventes klar til skiftet 1. marts næste år.

Selve ombygningen og fragten af gas til krematoriet er ifølge kommunens pressemeddelelse medregnet i den samlede CO2-besparelse.

Det er i øvrigt ikke kun brændsel til ovnene, der fremover bliver mere miljøvenligt.

Kølemidlet, som anvendes til nedkøling af kisterne, bliver fremover også CO2-neutralt, oplyser projektleder Morten Søndergaard til Ritzau.

Han fortæller, at det i forbindelse med et projekt om energirenovering er lykkedes at nedbringe energiforbruget på krematoriet med 40 procent ved at justere systemet.

Krematoriet i Aarhus gennemfører cirka 2400 kremeringer i de to ovne om året.