Aarhus V-stodderen er blevet tørlagt voksen

Håret er stadig slikket bagover, stilen er stadig rå, og de ikoniske sorte kørehandsker tager stadig over, hvor de tatoverede underarme bliver til hænder.

Men rapperen L.O.C., der 10. juli fylder 40 år, er ikke længere den, han var.

For hvor fortiden for den aarhusianske bad boy var præget af et massivt alkoholmisbrug, to betingede voldsdomme og en evig flirten med grænser og stoffer, så er den voksne udgave af L.O.C. totalt tørlagt, far og husejer i det borgerlige Hellerup nord for København.

Selv har rapperen med det borgerlige navn Liam Nygaard O'Connor med tilfredshed i flere interview lagt sit tidligere hærgende jeg på hylden.

- Med alderen har jeg fået større respekt for det at stå på scenen, og at det forpligter. Jeg er gået fra at være en total uopdragen festabe på 21 år til at være en voksen mand, som tager det meget seriøst, at jeg laver noget, som har værdi for nogen, har L.O.C. sagt til Ritzau Fokus.

Liam Nygaard O'Connor kom til verden i 1979 i Aarhus som søn af lastbilchaufføren Dermot og den butiksansatte Susan.

Han har selv beskrevet sin opvækst i postnummeret 8210 som hård og sig selv dengang som "en rigtig lille lort".

Den barske opvækst tog han med i tekstuniverset på sine første plader, der desuden mest handlede om sprut, damer og byture med vennerne.

Alt sammen leveret på et musikalsk baggrundstæppe, der var stærkt inspireret af den amerikanske west coast-lyd.

Fra tredje plade, "Cassiopeia" fra 2005, sker der noget med L.O.C., der kommer til at præge resten af hans karriere.

Han lægger alkoholen på hylden og går i terapi, og den nye livsstil smitter af på musikken og teksterne, der langsomt får en mere selvreflekterende side.

Stodderen træder i baggrunden, og L.O.C. gør sig i stedet til talsmand for voksenlivet. Blandt andet i musikmagasinet Gaffa:

- Folk på min egen alder har travlt med at være drengerøve i stedet for ansvarlige mænd. Skal vi absolut alle være på vej mod 40'erne og stadig ryge på klubben hver fredag?

Privat danner Liam Nygaard O'Connor par med skuespilleren Christiane Schaumburg-Müller, og parret har sammen sønnen Constantin.