Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner

Ansatte og patienter på Aarhus Universitetshospital skal igennem nye besparelser i år.

Sygehuset risikerer at få et underskud på 425 millioner kroner i 2019, og derfor har sygehusets ledelse meddelt de ansatte, at man er nødt til at finde besparelser for i alt 325 millioner kroner.

Det skriver DR.

I en meddelelse fremgår det, at en stor del af underskuddet skyldes, at sygehuset ikke har været i stand til at gennemføre planlagte besparelser sidste år.

Hospitalsdirektør Poul Blåbjerg påpeger, at sygehuset gennem flere år har været hårdt presset af flytningen til det nye hospitalsbyggeri i Skejby, et effektiviseringskrav fra staten på otte procent samt flere sparerunder.

- Mange forskellige faktorer har presset hospitalets økonomi i de senere år. Derfor ser vi ingen anden mulighed end at iværksætte en hård økonomisk handleplan, som uundgåeligt vil få uønskede konsekvenser for hospitalet, skriver han i en meddelelse til de ansatte.

Tillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne, Jacob Gøtzsche, siger til DR P4 Østjylland, at han ser det som en "overordentligt stor besparelse".

- Jeg tænker, at nu står vi her så igen. Vi har stadig svære økonomiske vanskeligheder, og det vil gå ud over de sygeplejersker, sosu-assistenter og læger, vi har ansat - og ikke mindst patienterne, siger han.

- Jeg tror, de ansatte bliver frustrerede og kede af det. De ønsker jo i bund og grund at tilbyde en rigtig god behandling til patienterne, siger han.

Jacob Gøtzsche mener, at der er noget grundlæggende galt med sygehusets økonomi, og han frygter, hvad konsekvenserne for patienterne bliver.

- Det vil i hvert fald få en konsekvens for den oplevede kvalitet, siger han.