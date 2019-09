Aarhus Universitet kulegraver rapporter efter oksesag

Aarhus Universitet vil gennemgå lignende rapporter fra de seneste fem år efter strid om oksekødrapport, der er trukket tilbage. Det oplyser universitetet.

Det drejer sig om rapporter fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet, som er udarbejdet i samarbejde med private virksomheder og interesseorganisationer inden for de seneste fem år.

Rapporterne skal gennemgås "med henblik på at afklare eventuelle, lignende problematiske forhold", lyder det i en redegørelse fra universitetet.

Universitetet har tidligere oplyst tiltaget i et nyhedsbrev, men nu meldes det bredt ud.

Tirsdag er det fremsendt til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en fire-siders redegørelse for forløbet omkring oksekødrapporten.

Universitetets rektor, Brian Bech Nielsen, skriver i redegørelsen til ministeren, at ledelsen på Aarhus Universitet "beklager dybt".

- Forskningen skal være uafhængig af særinteresser, og uafhængigheden må ikke kunne drages i tvivl.

- Ledelsen på Aarhus Universitet beklager derfor dybt forløbet omkring ovennævnte rapport, lyder det.

Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over tiltaget.

- Jeg synes, universitet har reageret klogt på den her sag. Det er meget alvorligt, hvis vi ikke kan stole på vores forskningsresultater.

- Vi er nede i noget, som er fundamentet for vores demokrati og vores offentlige samtale, og jeg er derfor glad for, at universitet tager det tilsvarende alvorligt, siger ministeren.

Hun vil i samarbejde med universitetet drøfte sagen.

- Vi har et kodeks, som meget gerne skulle overholdes, men jeg vil selvfølgelig gerne i forbindelse med den her sag sikre, at vi også bredere set har et solidt grundlag for vores forskning i Danmark.

- Det vil jeg sammen med universiteterne kigge efter i sømmene, så vi er sikre på, at de forskningsresultater, vi har i vores land, er nogle, man kan regne med, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Institutlederen på Institut for Agroøkologi har fratrådt sin stilling og forladt universitet som konsekvens.