Aarhus Lufthavn evakueret efter fund af mistænkelig genstand

Aarhus Lufthavn er tirsdag eftermiddag spærret, efter at der er fundet en mistænkelig genstand i bygningen. Det oplyser Østjyllands Politi.

- Der er fundet en mistænkelig genstand inde i lufthavnen, og det gør, at vi af sikkerhedsmæssige oplysninger har evakueret lufthavnen og afspærret området, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi klokken 16.

Han vil ikke fortælle, hvad det er for en genstand, der er fundet, eller hvor i lufthavnen den er fundet. Der er dog tilkaldt bomberyddere, fortæller politiet.

- Ja, det har vi. Der er eksperter på vej til stedet, siger han.

Klokken 13.30 modtog politiet en henvendelse fra lufthavnen.

Østjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, hvad henvendelsen præcis drejer sig om. Der gik dog en rum tid, før stedet blev evakueret.

- Det er klart, at vi først lige skal have undersøgt de nærmere omstændigheder. Da de bliver klarlagt, gør det, at vi vælger at evakuere stedet, siger Jakob Christiansen.

I alt er 140 personer blevet evakueret. De er i en bygning tæt på lufthavnen, oplyser politiet på Twitter.

- Et enkelt fly står med 70 passagerer på landingsbanen og afventer nærmere. Vi orienterer dem løbende, skriver politiet desuden.

Det er planen, at de 70 passagerer også skal evakueres, men politiet er klokken 17 fortsat ved at afgøre, hvordan det skal ske.

På grund af arbejdet på stedet er det ikke muligt at komme til lufthavnen, og politiet opfordrer borgere til at holde sig væk.

Jakob Christiansen kan tirsdag eftermiddag ikke give et bud på, hvornår arbejdet ventes afsluttet på stedet.

- Vi bruger den tid, der er nødvendig. Vi prioriterer folks sikkerhed højst, og det er det, vi arbejder ud fra.

- Der skal foretages forskellige undersøgelser, siger han.

På grund af politiarbejdet er der ingen flyafgange eller landinger de næste timer, skriver politiet på Twitter lidt efter klokken 16.

Aarhus Lufthavn hed tidligere Tirstrup Lufthavn. Det er en mindre lufthavn beliggende cirka 35 kilometer nordøst for Aarhus.