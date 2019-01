Aarhus Kommune erkender fejl over for død mands familie

- Jeg kan ikke forsvare, at familien ikke er blevet kontaktet af hjemmeplejen i den her situation, men fremover vil vi sikre dette ved, at de lokale vejledninger bliver erstattet af én fælles instruks ved uventet dødsfald, siger Kirstine Markvorsen, Sundhed- og omsorgschef ved Aarhus Kommune. Foto: Privatfoto

Der bliver nu lavet en fælles vejledning for, hvordan hjemmeplejen i Aarhus Kommune skal håndtere et uventet dødsfald. Før var der syv lokale regelsæt for hvert område i Aarhus, men efter en sag, hvor der gik mere end et døgn, før en familie fik besked om deres fars død, ændres det.

Aarhus: I stedet for at der er syv forskellige vejledninger om, hvordan hjemmeplejens personale skal håndtere uventede dødsfald, skal der nu være én fælles vejledning for alle afdelinger i Aarhus Kommune. Det sker, efter en familie ved et tilfælde fandt ud af, at deres far var død, et døgn efter hjemmeplejen havde fundet ham livløs i sit eget hjem. Hjemmeplejen havde ikke selv informeret familien. Det er ikke acceptabelt, at sådan noget kan ske, lyder det fra Kirstine Markvorsen, sundhed- og omsorgschef i Aarhus Kommune, der nu vil ændre proceduren. - Det er en meget ulykkelig sag, og vi erkender, at der har været mangler i opfølgningen. Jeg kan ikke forsvare, at familien ikke er blevet kontaktet af hjemmeplejen i den her situation, siger hun. Kirstine Markvorsen erkender, at det er nødvendigt med én fælles vejledning for alt personale fremover, så en lignende situation ikke gentager sig. I den fælles instruks bliver det beskrevet, hvordan medarbejderne skal håndtere uventet dødsfald, og hvis opgave det er at kontakte de pårørende, så der ikke opstår lignende misforståelser igen.

Kopier andre kommuner Ser man på andre kommuner, som for eksempel Struer og Fredericia, ligger der ét dokument med klare instrukser om, hvad personalet skal gøre, og hvem der kontakter de pårørende, på kommunernes hjemmeside. "Informer politiet om, at hjemmeplejen underretter de pårørende," står der beskrevet i Fredericias vejledning. Og det er lidt a la den, Aarhus Kommune nu skal have lavet og allerede er i gang med, fortæller Kirstine Markvorsen. - Vi er allerede i gang med at skærpe vejledningen yderligere og få det nedskrevet i et dokument. Fremover bliver det sådan, at politiet ved uventet dødsfald skal informere familien om dødsfaldet, som de plejer, men hjemmeplejen skal også kontakte de pårørende for at få at en dialog om hændelsen og forløbet, siger hun.