Ærgerlig julegave: Væk med millionrabat - det bliver dyrere at bruge el, vand og varme

I tre år har elkunderne nydt godt af gratis abonnement på elnettet. Nu fjerner Ewii rabatten, og det betyder en ekstra regning. Samtidigt betyder en varm sommer højere priser på varme fra Skærbækværket, og nødvendige investeringer hæver vandprisen med en krone eller 16 procent

Trekantområdet: Det bliver dyrere at tænde for lyset, åbne vandhanen og skrue op for varmen i 2019. Samlet vil en husstand i et parcelhus skulle betale omkring 1500 kroner mere om året. Det er konsekvensen af det budget, som Ewiis bestyrelse har lagt for det kommende år, og som repræsentantskabet onsdag tog til efterretning. Det skete dog ikke uden debat, for en af årsagerne til prisstigningen på strømmen er, at Ewii stopper udbetaling af en rabat på 75 millioner kroner årligt til elkunderne. - Vi har givet rabatten i tre år, men vi har aldrig fået anerkendelse for det hos forbrugerne. Og nu har vi ikke råd til at give rabatten længere, for det vil stille og roligt udhule vores egenkapital, lød forklaringen fra direktør Lars Bonderup Bjørn. Formand Jørn Limann bakkede fuldt op. - Det her handler om rettidig omhu, sagde Jørn Limann.

Sådan stiger priserne Ewiis forsyningsselskaber Trefor el, vand og varme forventes at nå et resultat før skat på samlet knap 34 mio. kroner. Det sker ud af en omsætning på 860 mio. kroner.Investeringsbehovet de kommende år i forsyningsnettet vil være flere mia. kroner, og den udsigt er med til at begrunde prisstigningerne.



Abonnementsprisen på el stiger til 1375 kroner om året.



Det er en stigning på knap 700 kroner årligt.



Baggrunden er, at Ewii fjerne en samlet rabat til elkunderne på 75 mio. kroner. Den rabat har selskabet givet de seneste tre år, men den fjernes nu.



Prisen på vand stiger fra 7,5 kroner per kubikmeter til 8,75 kroner per kubikmeter.



Stigningen er begrundet i ekstra omkostninger til analyser og drift.



Prisen på varme stiger for en almindelig husstand med godt 900 kroner årligt.



Baggrunden er højere varmepriser fra TVIS, som køber varme fra Skærbækværket.



Priserne er steget på træ, og Skærbækværket fyrer i dag med træflis.

Forsyningsnet presset Trefors forsyningsselskabers økonomi er under pres af de investeringer, der venter forude. Trods takststigningerne vil Trefor El komme ud med et plus på fem millioner kroner, og samtidig er der udsigt til investeringer på to milliarder kroner. - Vi står overfor store udfordringer i elnettet, hvor vi skal forberede os på, at der kommer en voldsom stigning af elbiler. Går det, som regeringen håber, så vil der inden få år være 25.000 elbiler i Trekantområdet, og det alene vil kræve en fordobling af vores kapacitet, forklarede Lars Bonderup Bjørn. Derfor fjerner selskabet den rabat, som blev besluttet at give elkunderne for tre år siden. Det var ikke alle i repræsentantskabet tilfredse med. - Kunderne vil opleve, at det er en prisstigning uanset, at vi siger, at vi fjerner en rabat, sagde Holger Bigum fra Fredericia. Lars Bonderup Bjørn erkendte, at det vil opleves som en stigning. - Ja, vi stiger det kommende år, men hvis vi havde taget de tariffer, som vores naboselskaber har, så ville vi have haft en indtægt på 60-85 millioner kroner mere om året og dermed et overskud på 90 millioner kroner i stedet for kun fem. Vi har stadig områdets billigste elnettakster, sagde han.

Boringer og træpriser Vandprisen hæves med godt en krone per kubikmeter, og varmeprisen stiger for en gennemsnitsfamilie med godt 900 kroner om året. - Vi hæver prisen fra godt seks til godt syv kroner per kubikmeter - det svarer til 100 kroner om året for en familie. Men det skal dække øgede krav til vandanalyse, drift og vedligehold. Vi ønsker også at udskifte gamle støbejernsrør, og der ligger en udfordring med at skaffe vand til Middelfart, efter vi har været nødt til at lukke boringer, sagde Lars Bonderup Bjørn. På varmefronten er det TVIS, der har hævet prisen, fordi det koster mere at producere varme på Skærbækværket. - Vi er bundet af en 20-årig kontrakt på at aftage varmen, og vi er to år inde i den. Den tørre sommer har betydet, at træpriserne er steget, og når man står med et flisfyret varmeværk, så har det konsekvenser. Det er ikke noget, vi har indflydelse på, beklagede direktøren.