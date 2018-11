Ændringer i styrelse skal stoppe mere Britta-snyd

Det bliver meget sværere fremover uberettiget at malke satspuljemidlerne.

Og slet ikke i det omfang, som det er sket i svindelsagen i Socialstyrelsen, hvor man mistænker en medarbejder for at have overført 111 millioner kroner.

Det forklarer socialminister Mai Mercado (K) torsdag på et samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

Her redegør hun for de ændringer, som man allerede har foretaget som en konsekvens af sagen.

Først og fremmest er der ryddet grundigt op i de roller og rettigheder, som den enkelte medarbejder har i ministeriets it-system.

- Det betyder, at de ansatte enten kan udbetale tilskud eller godkende tilskudsregnskaber, men aldrig begge dele.

- Samtidig er rollen som superbruger placeret i it-afdelingen, forklarer ministeren.

Den svindelsigtede Britta Nielsen mistænkes for at både at have overført penge til sin egen konto og til senere at godkende samme overførsel.

Det er sket, selv om det slet ikke skal kunne lade sig gøre.

Mai Mercado fortæller også, at alle kendte modtagere af tilskud er blevet bedt om at oplyse deres kontonumre igen.

Det er sket, fordi Rigsrevisionen flere gange har peget på den manglende kontrol af de konti, som Socialstyrelsen udbetalte penge til.

Der vil formentlig blive indført flere ændringer i procedurerne senere.

Ministeren afventer lige nu to eksterne advokatundersøgelser, der skal klarlægge, hvordan svindlen kunne lade sig gøre.

Mai Mercado understreger dog også, at yderligere kontrol skal vejes op mod deres virkning.

- Jeg mener, at det må kunne lade sig gøre at lave et system, hvor chancen for at blive opdaget i de interne kontroller, er meget stor.

- Det skal være så svært som muligt at snyde, men vi skal heller ikke skabe et bureaukratisk monster, der belaster modtagerne af satspuljemidler unødvendigt, siger hun.