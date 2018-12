Lastbilchauffør opdagede ikke, at han ramte cyklist under højresving i Tønder. Han får nu krisehjælp.

En 86-årig kvindelig cyklist blev tirsdag dræbt i en højresvingsulykke i Tønder.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der fik anmeldelsen om ulykken klokken 12.50.

Kvinden kom cyklende ad Nordre Industrivej i samme retning som en lastbil. Ved Hydrovej overså lastbilchaufføren cyklisten, da han skulle dreje til højre.

Den 86-årige kvinde, der kommer fra lokalområdet, blev dræbt på stedet. Hendes pårørende er blevet underrettet om ulykken.

- Lastbilchaufføren opdager ikke, at han rammer cyklisten og fortsætter til en nærliggende virksomhed, hvor vi efterfølgende får kontakt med ham, fortæller vagtchef Erik Lindholdt.

Ifølge vagtchefen er den 69-årige lastbilchauffør, der kommer fra Tinglev, rystet efter ulykken.

- Der er sørget for krisehjælp til ham gennem hans vognmandsfirma, siger Erik Lindholdt.

Netop højresvingende lastbilers risiko for at ramme en cyklist har i en årrække været et fokusområde.

Så stort har problemet været, at der i 2005 blev nedsat en særlig arbejdsgruppe - "Højresvingsgruppen" - under Færdselsstyrelsen.

Og arbejdet har båret frugt.

Med tirsdagens ulykke er fem cyklister i år blevet dræbt i højresvingsulykker, men ni er kommet alvorligt til skade.

Det er et markant fald i forhold til årene omkring årtusindskiftet. Dengang var der op mod 40 ulykker, hvor cyklister blev dræbt eller kom alvorligt til skade ved at blive ramt af en højresvingende lastbil.