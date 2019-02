Årets første stork er landet i Danmark

Storken er atter kommet til Danmark. Den første stork er søndag landet ved Aakirkeby på Bornholm.

Det oplyser foreningen Storkene.dk.

Storken er kommet til Danmark godt en uge tidligere end sidste år.

Den tidlige ankomst skyldes godt trækvejr, forklarer Jess Frederiksen, der er formand for Storkene.dk.

- Det er helt ekstremt tidligt. Det er helt usædvanligt, og der er ingen tvivl om, at det skyldes det milde vejr og i det hele taget klimaforandringerne.

- Den kommer fra Spanien, Portugal eller måske Nordafrika. Med den sydvestlige vind, der har været, så er der kommet rigtig mange storke tidligt til Europa her i år. Og det er ret usædvanligt, siger Jess Frederiksen.

Han kalder det "opsigtsvækkende", at den første stork er landet på netop Bornholm. De første plejer nemlig at lande i Sønderjylland eller på Lolland.

Storkene er de seneste år begyndt at komme tidligere og tidligere, men Jess Frederiksen tror snart ikke på, at udviklingen kan fortsætte.

- Vi havde ikke forudset, at der skulle komme storke i februar måned, så man skal aldrig sige aldrig. Men jeg tror nu nok, at vi er ved at være der, hvor det ikke kan blive meget tidligere, siger han.

Det er måske heller ikke i storkenes interesse. Når de kommer tidligere, er der også større risiko for, at de bliver udsat for længere perioder med kulde, og det kan blive problematisk.

Derfor er Jess Frederiksen heller ikke helt rolig ved den tidlige ankomst af storken i år.

- Hvis der kommer en periode på 14 dage med rigtig bidende kulde og frost, så er det klart, at storkene og sikkert også andre fugle vil have et problem.

- Men hvis det kun er noget nattefrost, og der er nogle enkelte dage med kulde, så skal de nok klare det. Men der er selvfølgelig en risiko, siger Jess Frederiksen.