Årets Pressefoto: Se vindervideoerne her

København: Der var fulde huse, da Pressefotografforbundet fredag fejrede dansk fotojournalistik ved uddelingen af Årets Pressefoto. I 18 kategorier blev fotografer hædret - her kan du se vinderne i de tre videokategorier.

Årets Lange Indslag, tv/web,

Julie Meldhede Kristensen & Andreas Merrald vandt førsteprisen i kategorien med produktionen Distant Love. Indslaget er nyskabende hele vejen igennem. Som et stort eksperiment, der rammer helt rigtigt, og hvor flow, komposition, sammenhæng og visuelle virkemidler går op i en højere enhed. Vi genkender os selv i de skildrede personer og de situationer, de står i. Det rammer meget præcist ned i det moderne liv og giver os et indblik i millenniumudgaven af et parforhold, hvor nærhed også udøves på afstand. Årets Lange Indslag, tv/web, 2.-pris blev tildelt Mads Køngerskov med en produktion, som er et eksempel på 'next level tv', der er langt fremme visuelt, og som går langt ud over den gængse tv-skabelon. Kvaliteten er både til stede journalistisk og visuelt. Der er flere steder, hvor billederne ville kunne stå alene som stærke stills og de effekter, der er brugt undervejs, styrker historien frem for at larme og overdøve den. Reportageelementerne fremstår ægte og uden påvirkning, og fortællemæssigt er der udvist mod i forhold til at give plads til stille perioder i historien. Produktionen flytter vores syn og tanker i nye retninger og burde være læreeksempel på, hvordan en helstøbt nyhedsdækning kunne se ud i fremtiden.

Årets Åben Klasse, tv/web

Selvom emnet er Smukfest, har redaktøren egentlig sendt sit hold på en utaknemmelig opgave, der er dækket en million gange før år efter år. Alligevel har Casper Dalhoff formået at nytænke genren på en original måde. Som læser får man lyst til at gå på opdagelse i det visuelle, fordi stilen og ideen er enkel og rigtig tænkt. Alligevel kan man blive ved med at opdage nye elementer. Allerede fra start åbnes der flot op for stemning og det univers, vi befinder os i. Man er ganske enkelt godt underholdt og forelsket i produktionen fra første billede.

Årets Korte Indslag, tv/web

Jonathan Worre Kronborg Grevsen vandt førsteprisen i kategorien Årets Korte Indslag med en velfortalt, helstøbt produktion, der inspirerer og skiller sig ud visuelt. Den formår at gøre et nørdet emne interessant og overrasker bl.a. i valg af fortæller. Der er tænkt over alt i produktionen, som ikke benytter sig af unødige effekter eller tricks undervejs. Visuelt viser den alt det, fortælleren ikke kommer ind på, og tilfører hermed et ekstra lag til fortællingen, uden at være påtrængende eller dominerende i billedsproget. Kort og godt - det er journalistisk velafbalanceret, der er ikke et eneste dårligt billede, og formen giver plads til at lede seeren ind i historien. Ganske enkelt smukt.