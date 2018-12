A-kasses fyrede direktør bliver igen meldt til politiet

Betalte middage i hans private villa på Frederiksberg og en privat fødselsdagsfest i landets største a-kasses lokaler.

Det er nogle af de nye beskyldninger mod den fyrede direktør for Akademikernes A-kasse, Michael Valentin.

Beskyldningerne er ifølge Ekstra Bladet blevet anmeldt til politiet 4. december. Dermed har Michael Valentin to politianmeldelser hængende over hovedet.

For godt to uger siden blev han anmeldt for at have modtaget returkommission i form af vinrejser.

- Jeg er blevet politianmeldt af Akademikernes A-kasse for et beløb, som cirka beløber sig til 40.000 kroner, som de mener kunne være tilkommet dem, fortalte Michael Valentin i slutningen af november til eb.dk.

Der er ikke fastsat et beløb for, hvor mange penge de påståede private arrangementer løber op i.

Michael Valentins tidligere arbejdsgiver mener, at a-kassens penge blandt andet er brugt på middage med vinsmagning for den fyrede direktørs netværk.

Til disse middage med vin-vennerne har a-kassens kok angivelig stået for maden. En såkaldt mødetjener fra direktørens arbejdsplads serverede.

Spørgsmålet er, hvem der betalte for mad, vin og servering. Og med politianmeldelsen mener Akademikernes A-kasse, at regningen er endt det forkerte sted.

Michael Valentin erkender, at a-kassen har betalt for mad og servering ved en række arrangementer med vinsmagning. Men det havde ikke skær af private middage, forklarer han til Ekstra Bladet.

Han afviser også fuldstændig, at a-kassen har betalt for mad, servering eller vin ved private arrangementer.

- Der er aldrig drukket et glas vin eller spist en cocktailpølse i privat anledning betalt af andre end os selv, siger Michael Valentin til avisen.

Michael Valentin blev i september fyret som direktør i a-kassen. Nogen egentlig årsag til fyringen er ikke blevet lagt frem i offentligheden.