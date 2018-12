A-kasse lovede 50.000 kroner og fik møde med Lars Løkke

Lovning på 50.000 kroner til Løkkefonden var ifølge a-kasse betingelse for møde med Lars Løkke Rasmussen (V).

Akademikernes A-kasse gav i 2014 tilsagn om at ville donere 50.000 kroner til Løkkefonden. Efter donationen lykkedes det for a-kassen at få adgang til Lars Løkke Rasmussen (V) og få betjening af partiet Venstre.

Det skriver Berlingske.

Kontakten blev formidlet af Lars Løkke Rasmussens ene søn Bergur Løkke Rasmussen. Han hjalp i en periode Løkkefonden med at finde sponsorer.

Det viser en mail, som Bergur Løkke Rasmussen sendte til Løkkes personlige assistent 21. januar 2014, som daværende direktør for Akademikernes A-kasse Michael Valentin også fik.

A-kassen ville gerne "sponsorere 50.000 til Løkkefonden," lød det fra Bergur Løkke Rasmussen. Til gengæld havde a-kassen et ønske om, at "Lars kom forbi".

Løkkes assistent videresendte kontaktinformationer på a-kassens direktør til Venstres partiorganisation. Derfra kunne partiet finde en dato i løbet af 2014.

A-kassen havde en politisk dagsorden om at diskutere emner som dagpenge og beskæftigelsesregler.

Besøget hos Akademikernes A-kasse endte med at finde sted 19. februar 2015, før Løkke blev statsminister for anden gang. De 50.000 kroner blev doneret i marts samme år.

Akademikernes A-kasse har på det seneste være i strid modvind, og adskillige personer i ledelsen og bestyrelsen er stoppet.

Den afgående bestyrelsesformand for a-kassen, Allan Luplau, skriver til Berlingske, at han under Venstre-lederens besøg i 2015 intet vidste om, at der var aftalt en betaling til Løkkefonden.

Han skriver, at afgående direktør Michael Valentin senere har forklaret, at donationen på 50.000 var betingelse for mødet.

Lars Løkke Rasmussens nære omgang med Løkkefondens donorer begynder at udgøre et demokratisk problem.

Det vurderer Anders Drejer, der professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

- Det viser sig, at man kan betale for at få adgang til politikere - herunder statsministeren.

- Det er et demokratisk problem, når Lars Løkke påstår, at det ikke er sådan, siger Anders Drejer til Ritzau.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen til artiklen. Det oplyser Statsministeriet til Berlingske.