A-kasse-bestyrelse får skarp kritik i sag om fyret direktør

Den tidligere formand i Akademikernes A-kasse Allan Luplau og bestyrelsen får kritik for håndteringen af sagen om den fyrede direktør Michael Valentin.

Det viser en undersøgelse lavet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star). Den er blandt andet tilsynsmyndighed for a-kasser.

Det skriver Ekstra Bladet. Avisen har set en orientering sendt til Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Generelt får bestyrelsen kritik for, at Michael Valentin har kunnet handle for meget på egen hånd.

Det er sket "uden tilstrækkeligt ledelsestilsyn fra a-kassens bestyrelse og formand", skriver Star i orienteringen.

Star mener, at bestyrelsen burde have sat spørgsmålstegn ved den tidligere direktørs dispositioner.

Blandt andet nævnes a-kassens deltagelse på Folkemødet. Det samme gælder større donationer og sponsorater.

Det er blandt andet kommet frem, at a-kassen har givet 50.000 kroner til Løkkefonden. Fonden har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen.

Desuden fremhæver Star store vinindkøb og betaling af Michael Valentins fødselsdagsreception. Star vurderer, at bestyrelsen har svigtet sit ledelsestilsyn.

Sagen om Akademikernes A-kasse startede med fyringen af Michael Valentin i september sidste år. Siden er det blevet afsløret, at a-kassen blandt andet har betalt private middage.

Allan Luplau får kritik for at have givet mangelfulde oplysninger om donationen til Løkkefonden.

Star påtaler, at a-kassen i sin egen undersøgelse af sagen ikke mente, at der var foregået noget, som var i strid med formålsbestemmelserne i Akademikernes A-kasse.

Sagen har også ført til, at formand Allan Luplau og to næstformand har trukket sig.

Det samme gælder den konstituerede direktør Britt Dyg Haun og sekretariatschef Line Verbik Byriel.

Akademikernes A-kasse kan komme med bemærkninger til undersøgelsen indtil 23. januar. Herefter trækker Star en afgørelse i sagen.

Allan Luplau ønsker ikke over for Ekstra Bladet at kommentere kritikken.