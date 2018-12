A-Kasser: Blødere opholdskrav er ikke godt nok

Regeringen og DF vil nu kræve, at man har opholdt sig i Danmark i syv ud af 12 år for at kunne få dagpenge.

Opholdskravet til dagpenge er uretfærdigt, unødvendigt og umuligt at administrere. Også selv om regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at bløde kravet op.

Sådan lyder udmeldingen fra Danske A-Kasser, efter at regeringen og DF torsdag har meldt ud, at de justerer et omstridt forslag om opholdskrav for dagpenge efter massiv kritik.

I første omgang lød forslaget, at man skulle have opholdt sig i Danmark eller EU i 7 ud af de seneste 8 år. Det bliver i stedet 7 ud af 12 år, er meldingen.

Dermed vil færre blive ramt af kravet, medgiver Danske A-Kasser. Men det ændrer ikke på, at opholdskravet efter brancheorganisationens mening slet ikke burde vedtages.

- I stedet for at lave semi-løsninger og komme med et plaster på et stort blødende sår, så burde de droppe opholdskravet fuldstændig, udtaler Danske A-Kassers formand, Torben Poulsen, i en pressemeddelelse.

- Selv efter ændringsforslaget vil mange medlemmer, der har betalt til a-kassen i årevis, blive straffet, fordi de er rejst ud i verden for at få viden og kompetencer.

- Derfor er opholdskravet stadig en virkelig dårlig idé, mener formanden for Danske A-Kasser.