92-årig næsten blind mand får alligevel plejehjemsplads

92-årige Einer Svend Flintrup, som er næsten blind, har alvorlige hjerteproblemer og knap kan gå, får alligevel tildelt en plejehjemsplads.

Det har Helsingør Kommune fredag eftermiddag besluttet efter et møde. Det skriver Helsingør Dagblad.

Flintrup havde i første omgang fået to afslag fra kommunen, som mente, at han ikke var svag nok.

Men nye oplysninger om Flintrups forværrede tilstand i forbindelse med et hospitalsophold har fået kommunen til at ændre vurdering.

Det forklarer Margrethe Kusk Pedersen, chef for Helsingør Kommunes Center for Omsorg og Sundhed, til Helsingør Dagblad.

- Nu er Einer Flintrup blevet udredt på hospitalet. Samlet set er der tale om en mærkbart forværret tilstand, og det, sammenholdt med udredningen på hospitalet i den forgange uge, betyder, at han tilbydes en plejehjemsplads, siger hun til lokalmediet.

Den 92-årige har de seneste dage været indlagt på Nordsjællands Hospital Hillerød, hvor det er kommet frem, at han lider af alvorlig sukkersyge.

At kommunen nu er nået frem til en ny afgørelse, glæder søn af den 92-årige Jan Flintrup.

- Jeg er glad. Meget glad, siger Jan Flintrup til Helsingør Dagblad.

Einer Svend Flintrups situation har i løbet af januar været genstand for stor medieopmærksomhed.

Sagen har også været til debat i Folketinget, hvor ældreminister Thyra Frank (LA) er blevet krævet i samråd om niveauet for ældreplejen i Danmark.

Flintrup søgte en plads på plejehjem, fordi han følte sig ensom og utryg i sin enebolig og gerne ville have et par gode sidste år.

- Jeg er så ulykkelig. Så dybt ulykkelig. Det er meget nedværdigende at være 92 år og blind og ikke kunne få hjælp. De mener, at jeg kan tage vare på mig selv. Det kan jeg ikke, har han tidligere sagt til Helsingør Dagblad.

Helsingør Kommune forklarede dengang afslaget med, at Einer Svend Flintrup på det pågældende tidspunkt ikke opfyldte kriterierne for at få en plejehjemsplads.