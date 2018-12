64-årig kvinde anholdt for drabsforsøg på sin mand

En kvinde nægter sig skyldig i at have forsøgt at slå sin 73-årige mand ihjel.

En 64-årig kvinde fra Sønderborg-området er blevet anholdt og sigtet for at forsøge at slå sin 73-årige mand ihjel.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden blev anholdt lørdag klokken 10.10, og politiet har talt med hende. Hun nægter sig skyldig.

Søndag morgen klokken 09.45 vil hun blive stillet for en dommer ved Retten i Sønderborg.

Anklageren vil begære lukkede døre, og derfor ønsker politiet ikke at fortælle ret meget om sagen.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvordan drabsforsøget skal have fundet sted. Det oplyser dog, at manden lørdag aften er uden for livsfare.