53-årig fængslet for drabsforsøg på politimand

En 53-årig mand, der blandt andet er sigtet for drabsforsøg på en politimand, er i et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Manden var ikke selv til stede i grundlovsforhøret, da han i forbindelse med anholdelsen på Tåsinge tirsdag blev skudt i hovedet af politiet.

Det skriver TV2 Fyn.

Foruden drabsforsøg på politimanden er den 53-årige sigtet for trusler. Ifølge sigtelsen skal han have truet to mænd, der var på hans ejendom, og da de flygtede, skal han have affyret et skud mod dem, skriver TV2 Fyn.

Truslerne og skuddet førte til en storstilet politiaktion, da den 53-årige efterfølgende forskansede sig på sin ejendom ved Bjerreby på Tåsinge.

De nærmere omstændigheder ved episoden er ukendte for offentligheden, men en betjent blev under aktionen såret af skud.

Tidligere har det været fremme, at betjenten blev ramt i overarmen, men ifølge TV2 Fyn skulle han også være ramt i skulderen.

Allerede tirsdag aften oplyste politiet, at den sårede betjent efter omstændighederne havde det godt.

Også gerningsmanden blev såret af skud i forbindelse med aktionen. Det er uvist, hvor mange skud, han blev ramt af, men mindst et skud ramte ham i hovedet, kom det ifølge TV2 Fyn frem under grundlovsforhøret.

Ifølge Fyns Amts Avis er den 53-årige lagt i kunstig koma, men han er uden for livsfare.

Politikommissær Jack Liedecke fra Fyns Politi har overfor avisen forklaret, at det formentlig var interne familieproblemer, der var årsagen til, at manden forskansede sig i ejendommen.

Når den 53-årige på et tidspunkt bliver frisk nok, skal han igen fremstilles i grundlovsforhør, hvor han vil få lejlighed til at give sin forklaring om, hvad der er sket.