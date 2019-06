52 kommuner har vendt finanskrisen ryggen

Meget er sket siden finanskrisen forgiftede den finansielle sektor og satte sorte spor verden over. Danmark mærkede også krisen. Erhvervslivet gik i stå flere steder, banker krakkede, og tusindvis mistede jobbet.

I dag har 52 af landets 98 kommuner gennemsnitligt haft en positiv vækst siden finanskrisens udbrud i 2008 og frem til 2017.

Det skriver KL's månedsbrev Momentum, der på baggrund af særlige udtræk fra Danmarks Statistik har analyseret udviklingen.

Og det er ikke nogen dårlig ting at have store virksomheder inden for kommunegrænsen. Det fortæller Kurt Houlberg, kommunalforsker ved Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Det, som kommunerne selv kan gøre, spiller en mindre rolle målt op mod den generelle økonomiske udvikling i landsdelen og i særdeleshed målt op mod, hvordan udviklingen er for de store virksomheder, siger han.

Kalundborg Kommune er en af de, der har klaret sig godt efter krisen. Og her har store virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes hjulpet godt på vej.

Kommunen har fra 2008 til 2017 haft en gennemsnitlig årlig vækst på 3,3 procent mod en negativ vækst på 1,9 procent fra 1999 til 2008.

Borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm (V) tilskriver de lokale virksomheder en del af succesen.

- Der er eksempelvis ikke så mange, der tænker over, at halvdelen af verdens insulin bliver produceret i Kalundborg, men det er det eneste sted i verden, hvor Novo producerer grundsubstansen, og de har jo halvdelen af markedet, siger han til Momentum.

I den anden ende af tabellen ligger Struer Kommune, der fra 2008 til 2017 har haft negativ vækst på 3,4 procent.

Her kan én af forklaringerne igen være det lokale erhvervsliv. Struer huser Bang & Olufsen, der har haft det hårdt de seneste år.

Der er intet snuptag, der gør, at man kan få fart på økonomien. Men kommuner kan dreje på flere knapper, der kan give bedre forudsætninger, påpeger Kurt Houlberg.

Han nævner blandt andet erhvervspolitik og uddannelsespolitik, ligesom infrastrukturen kan spille en rolle.