52-årig får 12 års fængsel for kærestedrab med sjippetov

Der er ikke blevet pillet ved dommen til en nu 52-årig mand, som onsdag er blevet idømt 12 års fængsel for at have dræbt sin kæreste i april sidste år.

Østre Landsret har således stadfæstet dommen mod Lars Henrik Larsen, skriver Bornholms Tidende.

Han er dømt for at have dræbt sin tidligere samlever med et sjippetov i deres fælles hjem i Østermarie på Bornholm sidste år.

I retten har den 52-årige erkendt sig skyldig i uagtsomt manddrab, men nægtede sig skyldig i drab. Han forklarede, at drabet var et uheld, der skete, da han i fuldskab blev hidsig, og det slog klik.

Tre dommere og ni nævninger mener dog, at det var mandens hensigt at dræbe sin 34-årige kæreste, da han snørede et sjippetov om halsen på hende og strammede til.

Drabet fandt sted 2. april 2018. Om aftenen ringede Lars Henrik Larsen selv til alarmcentralen og fortalte, at hans kæreste var død. Kort efter blev han anholdt og sigtet for drab.

Allerede i grundlovsforhøret dagen efter erkendte han, at han havde stranguleret den 34-årige kvinde i parrets hus.

Ifølge hans forklaring i grundlovsforhøret havde de været på besøg hos nogle bekendte og fået noget at drikke.

Da de kom hjem, tog kæresten ifølge Lars Henrik Larsens forklaring under et skænderi sjippetovet om halsen, hvorefter hun provokerede ham til at slå hende ihjel, hvis han ikke ville leve sammen med hende.

- Hun ydmygede mig og sagde, jeg ikke kunne slå hende ihjel. Så slog det klik.

- Jeg ville vise hende, at det kunne jeg godt. Så snoede jeg sjippetovet et par gange ekstra om hendes hals, og så strammede jeg til. Jeg kunne ikke slippe grebet, fortalte han ifølge bornholm.nu i grundlovsforhøret.

To personer fra nævningetinget i Østre Landsret mente, at dommen skulle lyde på 11 års fængsel, mens de øvrige ti stemte for en stadfæstelse af dommen fra Retten på Bornholm, skriver Bornholms Tidende onsdag.