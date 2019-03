51.622 kvote 2-ansøgere vil ind på videregående uddannelser

Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2 er udløbet fredag klokken 12. Og tallet for årets kvote 2-ansøgere lander på 51.622.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Kvote 2 er for ansøgere, der bliver vurderet på andet end deres karaktergennemsnit fra en gymnasial uddannelse, når de gerne vil ind på en videregående uddannelse.

Ansøgerne kan eksempelvis lægge vægt på, at de har haft relevant arbejde eller særlige kurser, som giver dem brugbare kompetencer til det specifikke studie.

Der er 1269 færre kvote 2-ansøgere sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til et fald på tre procent.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er glad for årets ansøgertal.

- Det er godt at se, at det stadig er et meget højt tal. Det er den første indikation, vi har på, om vi stadig ligger på et højt niveau, i forhold til hvor mange der vil ind på en videregående uddannelse, siger Tommy Ahlers til Ritzau.

Han håber på, at elementer fra kvote 2-systemet, hvor der kigges på andet end karakterer, vil blive mere udbredt i et nyt optagelsessystem, som der arbejdes på:

- Vi har et system, hvor der er meget fokus på den sidste decimal i karaktererne, fordi man ved, at det kan være afgørende for at komme ind på den uddannelse, man går og drømmer om.

- Det er ikke sikkert, at en med et snit på 11,2 er mere motiveret end en med et snit på 10,8. Vi kunne godt tænke os at kigge mere på den motivationsfaktor i et nyt optagelsessystem, siger Tommy Ahlers.

Det samlede antal ansøgere til en videregående uddannelse i år bliver offentliggjort i juli, når fristen for at søge optagelse via kvote 1 udløber 5. juli klokken 12.

26. juli får alle ansøgere svar på deres ansøgning.