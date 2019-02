50-årig direktør fra Nordsjælland - her er Riskærs mand på Fyn

Det bliver Rolf David Gøtze, der opstiller for det nye parti Klaus Riskær Pedersen i Fyns Storkreds. Det fremgår af partiets hjemmeside.

Han bor i nærheden af Hørsholm på Nordsjælland, er gift samt far til to børn på 9 og 11 år og er ifølge erhvervsstyrelsen direktør i flere selskaber. I januar 2018 blev han direktør og bestyrelsesmedlem i både Convenience Group ApS og i dette firmas datterselskab Dinnr ApS, der begge har hjemme i Hørsholm.

Ifølge sin hjemmeside kan Dinnrs app sørge for, at familiens aftensmåltid bliver leveret på arbejdspladsen i en køletaske. Virksomheden, der er stiftet i september 2016, har kun nået at aflevere et enkelt regnskab, der bød på et underskud før skat på 1,3 millioner kroner.

Rolf David Gøtze ejer mellem 5 og 10 procent af aktierne i Convenience Group og en tilsvarende aktiepost i it-virksomheden Servicelovers ApS, hvor han også var bestyrelsesmedlem indtil november 2018. Denne virksomhed havde et underskud på to millioner kroner i 2017 og har en egenkapital på 390.000 kroner.