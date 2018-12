43-årig tiltalt for at have skyld i hestehandlers død

En kvinde er tiltalt for at have stukket en kreaturhandler i hovedet med en skruetrækker eller lignende.

Med flere slag, spark i ryggen og adskillige stik i hovedet med en skruetrækker eller lignende skal en nu 43-årig kvinde have været med til at forårsage en hestehandlers død sidste år.

Det mener anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod kvinden.

Hun er mere præcist tiltalt for legemsangreb under særligt skærpende omstændigheder.

Overfaldet på heste- og kreaturhandler Lars Chr. Frederiksen skete i slutningen af december mellem jul og nytår sidste år på Hovedgaden i Skibby.

Ifølge anklageskriftet var de skader, han blev påført, i kombination med svære forkalkningsforandringer af kranspulsårerne og svære forkalkningsforandringer i legemspulsåren, årsag til, at han afgik ved døden.

Kvinden blev anholdt og varetægtsfængslet 3. januar i år. Her blev hun blandt andet sigtet for at have tildelt hestehandleren et fem centimeter dybt stik i ansigtet med en ukendt genstand.

Hun er siden blevet løsladt og er beskyttet af navneforbud.

Kvindens forsvarer, Jesper Storm Thygesen, oplyser, at hun nægter sig skyldig i tiltalen.

Lars Chr. Frederiksen var kendt i hestebranchen. Han videreførte ifølge Landbrugsavisen en forretning, som hans far grundlagde i 1977. Siden han blev student i 1984, har han levet af at sælge heste og kreaturer.

Efter Lars Chr. Frederiksens død overtog hans børn virksomheden. De har solgt gårdens heste og rideudstyr, før virksomhedens hjemmeside lukkede ned.

Sagen kommer for ved Retten i Hillerød til april.