40 bilister får bøder for at fotografere togulykke

Fyns Politi har givet bøder til 40 bilister, der har brugt deres telefoner til at tage billeder af ulykkesstedet på Storebæltsbroen, hvor seks personer onsdag morgen blev dræbt.

- Vi har skrevet 40 sager for at bruge mobiltelefon, hvor bilisterne havde travlt med at tage billeder, skriver Fyns Politi på Twitter.

- Det er SÅ MEGET ikke i orden. Vis nu respekt for de berørte - og overhold i øvrigt færdselsloven!!, lyder det videre.

Ikke alene er det etisk tvivlsomt at filme mennesker, der netop har været involveret i en potentielt traumatisk episode.

Det flytter også fokus fra kørslen. Derfor er det for bilens fører en overtrædelse af færdselsloven at bruge mobiltelefonen under kørslen.

Hvis man efterfølgende offentliggør optagelserne, kan det i øvrigt være en overtrædelse af straffeloven.

Togulykken skete onsdag morgen omkring klokken 07.35, da et lyntog på vej fra Fyn til Sjælland blev ramt af dele fra et godstog.

Myndighederne arbejder onsdag eftermiddag fortsat på at klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken. Men umiddelbart tyder meget på, at en tom trailer er blæst af godstoget og ind i lyntoget.

Ud over de seks dræbte er 16 andre kommet lettere til skade. Både de dræbte og de kvæstede er onsdag eftermiddag blevet fjernet fra toget.

Alle de dræbte og kvæstede er passagerer, har DSB tidligere oplyst. Men foreløbigt har politiet ikke frigivet oplysninger om ofrenes identiteter.

Man skal helt tilbage til 25. april 1988 for at finde en værre togulykke i Danmark. Dengang blev otte mennesker dræbt og 72 kvæstet ved en togulykke i Sorø, hvor et tog med høj hastighed kørte af sporet.