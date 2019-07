3669 personer blev sidste år smittet med mrsa-bakterie

Sidste år blev 3669 personer smittet med mrsa-bakterien. Det er en stigning i forhold til året før, da der blev registreret 3579 tilfælde.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Der blev registreret 16 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner med i alt 111 tilfælde.

Desuden blev der konstateret mrsa på fire børneafdelinger på sygehuse landet over.

Det er især syge eller svækkede personer, der kan få problemer, hvis de bliver smittet med mrsa-bakterien.

- Det er kritisk, når man får mrsa ind på et sygehus, hvor der er personer med et svækket immunforsvar.

- Det gør det sværere at håndtere infektioner, siger sektionsleder Anders Rhod Larsen, Statens Serum Institut.

Problemet med mrsa er, at den ikke lader sig behandle med almindelig antibiotika.

En stor del af mrsa-tilfældene kommer fra husdyrproduktionen.

Antallet af personer, der blev smittet med den særlige husdyrvariant af mrsa, var sidste år 1215 personer. Det var på niveau med de fire foregående år.

Derudover er en anden smittevej rejser til udlandet eller personer fra udlandet, der kommer til Danmark med bakterien.

Det er ifølge sektionslederen næppe realistisk at tro, at man helt kan komme bakterien til livs.

- Vi må konstatere, at vi rejser væsentligt mere end tidligere og har flere og flere interaktioner med udlandet, hvor forekomsten af mrsa er højere.

- Så det er svært at tro, at den del af smittetrykket letter.

- Men vi har nogle muligheder inden for husdyr-mrsa, hvor der er taget en række initiativer til at prøve at mindske spredningen fra staldene til samfundet. Tiden må vise, om det kan lykkes, siger Anders Rhod Larsen.

Screening af patienter på sygehusene er dog helt afgørende, mener han.

- Det, man kan gøre, det er at indrette retningslinjer på hospitalerne, så vi i videst muligt omfang forhindrer, at bakterien kommer ind, siger Anders Rhod Larsen.