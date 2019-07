En række mails med reklamer blev i 2016 sendt til 74 personer, selv om de ikke havde sagt ja til at modtage dem.

Det er ulovligt, og derfor er firmaet bag mail-domænerne blevet idømt en bødestraf på 34.700 kroner for spam.

Dommen blev afsagt af Retten i Helsingør, skriver Forbrugerombudsmanden.

Det er firmaet Chokpris Aps, der efterfølgende har skiftet navn til Smuk Indretning Aps, som har fået bøden.

Det sker, fordi det i 2016 sendte 347 reklamemails til 74 forbrugere, uden at firmaet kunne dokumentere, at de pågældende forbrugere havde givet lov til det.

De blev sendt fra mailadresserne @chokpris.dk og @prishunter.dk, men de mange spammails blev for meget for en række forbrugere, som henvendte sig til Forbrugerombudsmanden.

Firmaet blev herefter politianmeldt for at have forbrudt sig mod markedsføringsloven.

Af den fremgår det, at erhvervsdrivende ikke må kontakte nogen via elektronisk post - det kan være mails eller sms'er - medmindre modtageren har givet et samtykke til det på forhånd.

Det er væsentligt, at virksomheder overholder reglerne, mener forbrugerombudsmand Christina Toftegaard-Nielsen.

- Som forbrugere har vi ret til at kunne fravælge elektronisk markedsføring. Hvis ikke virksomhederne sikrer sig, at vi har givet et gyldigt samtykke, før de begynder at sende markedsføringsmateriale direkte til os, risikerer virksomhederne at overtræde forbuddet mod spam og få en bødestraf, siger hun i pressemeddelelsen.