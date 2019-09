34-årig kørte kvinde ihjel med kokain i blodet

En 34-årig mand er ved Retten i Aalborg blevet idømt et år og fire måneders fængsel efter en trafikulykke, der kostede en 56-årig kvinde livet.

Ulykken skete 14. juli på Egensevej ved Storvorde øst for Aalborg. Her kørte den 34-årige, der havde sine to børn med i bilen, over i den forkerte side af vejen og frontalt ind i en modkørende bil.

Den 56-årige kvinde i den modkørende bil mistede livet.

En blodprøve viste efterfølgende, at den 34-årige havde kokain i blodet.

I retten forklarede den 34-årige, der ifølge Ekstra Bladet var tydeligt berørt af situationen, at han var blevet distraheret af sin hund, der også var med i bilen.

- Hunden giver et piv, og det er ligesom der, det går galt, for der kigger jeg bagud, og derefter kigger jeg foran og ser, at den er der. Da jeg kigger op igen, så rammer jeg. Det sker så hurtigt. Det går så stærkt, sagde han ifølge eb.dk i retten.

Han erkendte, at han til en fest aftenen før ulykken både havde drukket alkohol og taget kokain.

Efter omkring otte timers søvn troede han dog, at det var ude af kroppen igen, da han satte sig bag rattet, skriver Ekstra Bladet.

Foruden fængselsstraffen blev den 34-årige frakendt kørekortet i tre år fra endelig dom.

Han overvejer nu, om han vil anke dommen til Vestre Landsret.