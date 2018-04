Danske universiteter er mål for cyberangreb. Det fastslår Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) i en ny rapport. CFCS vurderer også, at risikoen mod dansk forskning er høj. Og at det er meget sandsynligt, at e-mail-konti tilhørende ansatte ved danske universiteter har været udsat for hackertyveri af en udenlandsk, statslig aktør mellem 2014 og 2016.

300 universiteter verden over skal være blevet ramt, vurderer amerikanske myndigheder. Men Syddansk Universitet er ikke et af dem. Sådan lyder det fra universitetets it-chef, Kurt Gammelgaard Nielsen:

- Vi blev ikke ramt af det angreb. Men vi står - som alle andre - med sikkerhedstrusler og forsøg på hackerangreb. Det er noget, som vi løbende monitorerer og laver forskellige tiltag i forhold til, så SDU's mange samarbejdspartnere, bevillingsgivere, ansatte og studerende kan have tillid til, at data og systemer er sikre, siger han.

Som andre større organisationer har SDU et mail-system, der gør, at når der bliver sendt en mail til en af institutionens ansatte, skal den forbi en hovedpostkasse, før den fordeles videre. Det system har nogle sikkerhedskomponenter indbygget, som scanner indholdet af enhver mail. Det kan have forhindret, at striben af cyberangreb ramte SDU. Men tilfældigheder kan også have spillet ind, indrømmer it-chefen.