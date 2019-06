27-årig blev stukket flere gange med kniv under røveri

Mandag blev en mand frarøvet 59.000 kroner af to mænd. Tirsdag er en 23-årig mand varetægtsfængslet i sagen.

En 23-årig mand er tirsdag i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage.

Han er sigtet for røveri og grov vold, efter at en 27-årig mand mandag eftermiddag blev overfaldet på Nørrebro.

Omkring klokken 16.10 blev den 27-årige passet op af to mænd i Sjællandsgade. Den ene stak ham i låret med en kniv og forlangte at få udleveret en konvolut indeholdende 59.000 kroner.

Den ville offeret dog ikke give dem frivilligt, og han satte sig til modværge.

Offeret blev slået hårdt i hovedet med knivens skæfte. Da han efterfølgende jagtede de to røvere rundt i kvarteret, blev han stukket flere gange med kniven, ligesom de to røvere slog ham flere gange. Han er dog uden for livsfare.

Det lykkedes den ene gerningsmand at slippe væk, mens den mistænkte 23-årige blev anholdt kort efter røveriet.

- Den mistænkte er også kommet til skade, men er uden for livsfare, sagde Kenneth Jensen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi, mandag aften.

- Han har fået en skade i hovedet - formentlig i forbindelse med et fald, da der opstod tumult mellem de to mænd.

Tirsdag var den anholdte frisk nok til at blive fremstillet i grundlovsforhør. Her nægtede han sig skyldig, men ville i øvrigt ikke udtale sig.