27-årig sigtet for at bombetrue hovedbanegården på Facebook

En bombetrussel på Facebook fik politiet til at rykke ud til hovedbanegården. En mand er anholdt for truslen.

På Facebook truede en 27-årig mand torsdag morgen med, at Københavns Hovedbanegård ville blive sprængt i luften.

Om aftenen blev han anholdt af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for at have fremsat bombetruslen mod det trafikale knudepunkt.

- Han bliver anholdt efter den efterforskning, der har været i løbet af dagen. Han havde lagt truslen op i en Facebook-gruppe, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen.

Truslen fremgik angiveligt via en livestream på det sociale medie.

Beskeden fik politiet til at rykke talstærkt til hovedbanegården, men det viste sig efter noget tid, at det var falsk alarm, og at der ikke var fare på færde.

Torsdag ønskede Københavns Politi kun at oplyse, at det var et "mistænkeligt forhold", som satte gang i aktionen.

Det blev anmeldt klokken 08.30, og godt en time senere kunne Københavns Politi konkludere, at det var en tom trussel.

Den 27-årige mand er fra Haslev-området. Han erkender sig skyldig i sigtelsen.

Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved fredag.

Søren Ravn-Nielsen oplyser, at den 27-årige er sigtet efter straffelovens paragraf 266, der handler om trusler. Vicepolitiinspektøren ønsker dog ikke at sige noget om mandens mulige motiv.

- Vi kan ikke sige noget om hans forklaring endnu. Han bliver afhørt i løbet af formiddagen og bliver fremstillet i grundlovsforhør senere. Derfor kan jeg ikke sige noget nærmere om motivet, siger Søren Ravn-Nielsen.

Indsatsen på hovedbanegården torsdag havde ikke indflydelse på togtrafikken.